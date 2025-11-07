Bizarrap, Daddy Yankee y Silvestre Dangond, entre los estrenos musicales semanales

4 minutos

Miami (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Los estrenos musicales llegan esta semana con regresos y colaboraciones inéditas entre superestrellas: el argentino Bizarrap lanzó una nueva ‘Music Session’ junto a Daddy Yankee tras el regreso a la música del puertorriqueño, los colombianos Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella estrenaron dos videoclips que crean un relato audiovisual, y los mexicanos Santana y Carín León compartieron su primera colaboración.

Asimismo, la mexicana Thalía se declaró a Santa Claus con un nuevo tema navideño, los mexicanos Calle 24 y Chino Pacas compartieron nuevo tema juntos, Pepe Aguilar estrenó su nuevo sencillo ‘Aquí sigo’ y el mexicano El Flaco presentó una nueva canción romántica.

Bizarrap vuelve a sus ‘Music Sessions’ con Daddy Yankee

El productor y compositor argentino Bizarrap estrenó la ‘BZRP Music Session Vol. 0’, la primera en un año de sus famosas sesiones, junto al renacido reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien volvió recientemente a la escena musical tras dedicarse durante dos años a su fe cristiana, y cuya sesión rompe, con un ‘0’, la secuencia numérica habitual de la colección de Bizarrap, evocando un nuevo comienzo para el artista invitado.

Santana y Carín León lanzan su primera colaboración

La leyenda rockera Carlos Santana y su compatriota mexicano Carín León presentaron la canción ‘Velas’, compuesta y producida por el ganador de 26 Grammy Latinos Edgar Barrera, que combina la guitarra distintiva del primero con la voz del segundo en una propuesta que entrelaza rock, soul y R&B, además de incorporar palmas flamencas y percusiones urbanas, acompañadas de una letra sobre la devoción amorosa y la espiritualidad.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella estrenan dos videoclips

El cantante colombiano Silvestre Dangond y su compatriota acordeonero Juancho de la Espriella lanzaron dos videoclips conectados entre sí, ‘El mariachi’ y ‘Torcida’, que construyen un relato audiovisual grabado en Bogotá en el que, a través de un único plano secuencia en un estudio de grabación, hacen un recorrido entre monitores, luces, pasillos y salas de producción al ritmo del vallenato.

Thalía se declara a Santa Claus

La cantante y actriz mexicana Thalía presentó ‘Yo tengo un crush contigo, Santa’, una carta musical dirigida a Santa Claus con la que regresa al espíritu navideño tras sus lanzamientos de temporada en años anteriores, después de una serie de producciones de la época más mágica del año que la intérprete impulsó recientemente.

Calle 24 y Chino Pacas lanzan ‘Nena maldición’

Los cantantes de regional mexicano Calle 24 y Chino Pacas lanzaron el tema ‘Nena maldición’, que combina elementos del corrido con sonoridades contemporáneas y una narrativa romántica, bajo el sello Street Mob Records, con el que juntos dieron vida a temas como ‘Apaga el cel’, ‘Últimamente’ y ‘Qué onda’, ese último con los actuales representantes del género, Fuerza Regida.

Pepe Aguilar canta ‘Aquí sigo’

El integrante de la dinastía Aguilar, Pepe Aguilar, hijo de los íconos Antonio Aguilar y Flor Silvestre y nominado al Grammy Latino 2025 por su álbum ‘Mi suerte es ser mexicano’, presentó su nuevo sencillo ‘Aquí sigo’, que compuso durante un campamento creativo liderado por el propio artista junto a los cantantes mexicanos Horacio Palencia, Nathan Galante y Bolela.

El Flaco dedica una nueva canción romántica a su reina

El cantante mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’, nominado al Grammy Latino al Mejor Álbum de Música de Banda, presentó su nuevo sencillo ‘Mi reina’, una canción romántica que mantiene el sonido tradicional festivo del noroeste mexicano, y que llega poco después del lanzamiento de su disco ‘El Flaco y sus amigos: auditorios’, con el que celebra 25 años de trayectoria artística. EFE

bec/us/cg