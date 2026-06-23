Bizarrap anuncia una nueva sesión musical junto al puertorriqueño Myke Towers

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Buenos Aires, 23 jun (EFE).- El productor argentino Bizarrap estrenará una nueva sesión musical junto al puertorriqueño Myke Towers, según anunció este martes a través de sus redes sociales.

Bizarrap publicó una foto junto a Towers en su cuenta de Instagram, con un escueto mensaje para informar que este miércoles se estrenará una nueva pieza colaborativa, la primera de 2026.

Las sesiones musicales de Bizarrap suelen resultar en instantáneos éxitos internacionales y han incluido a estrellas de la talla de Shakira, Residente, Duki, Quevedo, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Trueno o Milo J, entre otros.

El joven artista argentino había lanzado su última sesión el 26 de diciembre de 2025, junto al cantante colombiano J Balvin, y dos meses antes había unido fuerzas con el puertorriqueño Daddy Yankee.

Myke Towers tiene 32 años y se encuentra girando con gran éxito por España antes de retomar su recorrido de conciertos en América.

Bizarrap no para de sumar apariciones destacadas en la escena pop mundial: fue parte del show de medio tiempo durante el partido de la NFL disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid; ha colaborado con la banda Gorillaz y hasta aportará su voz en la nueva película de Pixar, ‘Toy Story 5’, en su doblaje para América Latina.

El argentino, en la actualidad una de las máximas estrellas de ese país a nivel internacional, junto a sus compatriotas Lionel Messi y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, en el último Gran Premio de Miami.

El 14 de junio, Bizarrap sufrió la pérdida de Lucas Vignale, director artístico de algunos de sus videos musicales, tras un fatal accidente aéreo en Río de Janeiro, y usó su cuenta de Instagram para despedirlo.

«No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables», aseguró el artista. EFE

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