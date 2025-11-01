Black River, una ciudad jamaicana destruida por el huracán y escenario de saqueos

Orlando Barría

Black River (Jamaica), 1 nov (EFE).- Entre los escombros de la ciudad de Black River, la más afectada en Jamaica por el huracán Melissa, los habitantes se enfrentan al caos y los saqueos, mientras tratan de sobrevivir con la ayuda que empieza a llegar a cuentagotas.

La situación es catastrófica con la mayoría de las viviendas y comercios destruidos. La iglesia colapsó también por completo y, en su interior, solo queda una mezcla de ladrillos, cristales y madera de los bancos en los que hasta hace poco los feligreses se sentaban a rezar.

Miembros de la Policía y del Ejército están tomando el control para poner orden al caos reinante en la ciudad, la capital del distrito de Saint Elizabeth, donde Melissa tocó tierra como huracán categoría 5.

EFE fue testigo de que cómo un militar apuntaba con su fusil a un civil, que cargaba mercancía robada de una de las tantas tiendas destruidas por Melissa.

En la zona del puerto, varios agentes policiales retuvieron a personas que estaban saqueando algunos productos y les obligaron a devolverlos al lugar de origen.

Visiblemente afectado, el policía Alan Markson dijo a EFE que «hay gente que entra en la ciudad y roba en todos los negocios, en todos los establecimientos, debido a los estragos que causó el huracán».

Señalando los escombros a su alrededor, el agente afirmó que los daños provocados por Melissa en Black River pueden calificarse de «un desastre total».

Larga fila para recibir comida

El suministro de alimentos de Jamaica se ha visto directamente afectado por el huracán con tierras de cultivo arrasadas y mercados vacíos, según el ministro de Agricultura, Floyd Green, quien describió lo ocurrido como «un duro golpe» tanto para la alimentación como para las exportaciones.

En medio del caos y la destrucción, una larga fila de personas hacían fila en Black River bajo el implacable sol para recibir una porción de comida que donaba una ONG.

El hambre y el cansancio eran evidentes en el rostro de algunos ancianos que esperaban pacientemente la distribución de alimentos en la ciudad, que continúa sin electricidad, agua e Internet.

«La gente intenta recuperarse de todo lo que pasó, lo perdieron todo», se lamentó a EFE el comerciante Marlon Legester cerca del lugar de reparto de alimentos.

El comerciante destacó que la entrega de ayuda es fundamental porque los habitantes de Black River están «sin casa, sin comida, sin nada»: «La ciudad está casi destruida», agregó.

Todavía hay además personas desaparecidas, que el comerciante cifró en nueve. Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado ocho cuerpos en Saint Elizabeth, de los 19 muertos confirmados en el país por el huracán.

La reconstrucción tomará mucho tiempo

Para el policía Markson, la reconstrucción es «el siguiente paso», así como prepararse «para lo que venga, prepararse para lo inesperado».

«La ciudad tendrá que reconstruirse. Llevará tiempo, mucho tiempo», afirmó entre lágrimas.

Por su parte, Legester llamó a la unidad de los habitantes de la ciudad en esta fase de reconstrucción tras la devastación causada por Melissa.

«La comunidad necesita unirse más, para construir un Black River mejor, un mejor servicio para la gente», subrayó el comerciante.

Además de las viviendas, comercios y la iglesia, el hospital y las comisarías de Policía de la ciudad también quedaron devastadas.

El acceso a la ciudad sigue siendo complicado. Entre Santa Cruz y Black River, el pavimento de la carretera ha quedado cubierto de lodo y gran parte de la vegetación que la bordea está en el suelo, con árboles arrancados de cuajo.

Los conductores que se encuentran atrapadas suelen bajarse de los vehículos a empujar los árboles que bloquean el camino y algunos sacan un machete para ayudar a cortar las ramas.

Para tratar de infundir ánimos a una población desesperada, el primer ministro, Andrew Holness, aseguró este sábado que «Jamaica se ha enfrentado una vez más a la adversidad» pero se va a reconstruir «más fuerte». EFE

