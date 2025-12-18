BlackRock y Dalio anuncian donaciones para el plan de gastos de Trump

El gestor de fondos Ray Dalio y su esposa, junto con la empresa de inversiones BlackRock, ayudarán a financiar las cuentas de inversión para niños del gobierno de Donald Trump, según anunciaron ambas partes en declaraciones separadas el miércoles.

Se unen así al empresario tecnológico Michael Dell y su esposa Susan en la contribución a las llamadas «cuentas Trump», parte del «One Big Beautiful Bill (La gran y hermosa ley)» que el presidente republicano impulsó en el Congreso en julio.

El gobierno crea una cuenta con 1.000 dólares para todos los nacidos entre 2025 y 2028.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que su departamento está tratando de reunir más donantes públicos y privadas para financiar este plan.

«Hasta ahora, 20 estados están considerando completar las cuentas», señaló Bessent en un acto celebrado en Washington.

Dalio dijo en una publicación en redes sociales que donará alrededor de 75 millones de dólares, igualando la contribución de Dell de 250 dólares para 300.000 niños del estado de Connecticut.

La empresa informática se comprometió a aportar 6.250 millones de dólares a la iniciativa.

Por otra parte, BlackRock dijo en un comunicado que «ofrecerá una aportación equivalente a la contribución del gobierno de Estados Unidos de 1.000 dólares» para los empleados estadounidenses que cumplan los requisitos.

Las «cuentas Trump» para bebés forman parte del proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente para su segundo mandato.

