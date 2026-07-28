Bladex anuncia resultados operativos récord en el primer semestre de 2026

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Ciudad de Panamá, 28 jul (EFE).- Bladex anunció este martes sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre y al primer semestre de 2026, que muestran un desempeño impulsado por el crecimiento de su cartera comercial, niveles récord de generación de comisiones, una base de depósitos en máximos históricos y una continua optimización de sus fuentes de fondeo.

Durante el segundo trimestre de 2026, Bladex registró una utilidad neta de 66,5 millones de dólares o 1,77 dólares por acción, un incremento del 4 % frente al mismo período del año anterior.

En el acumulado del primer semestre, la utilidad neta ascendió a 122,8 millones de dólares, o 3,08 dólares por acción, un crecimiento del 6 % interanual.

La rentabilidad anualizada ajustada sobre patrimonio alcanzó 16,4 % en el segundo trimestre y 15,3 % en el primer semestre, precisó la institución financiera con sede en Panamá y que tiene como clientes a bancos y grandes corporaciones del continente americano.

«Estos resultados reflejan la consistente ejecución de la estrategia del Banco, enfocada en fortalecer su negocio principal, diversificar las fuentes de ingresos y mantener una gestión prudente del riesgo», expresó el CEO de Bladex, Jorge Salas.

Los números alcanzados también «evidencian la capacidad de Bladex para seguir creciendo de manera rentable, fortaleciendo su franquicia regional y ampliando su capacidad para generar valor sostenible para sus clientes, accionistas y para el comercio exterior de América Latina, respaldado por una sólida posición de capital y liquidez», agregó Salas.

El ingreso neto por intereses (NII) totalizó 73,3 millones de dólares en el segundo trimestre y 143,5 millones de dólares en el primer semestre, ambos con un crecimiento de 8 % interanual, mientras que el margen neto de interés (NIM) se situó en 2,24 % y 2,29 %, respectivamente.

Los ingresos por comisiones y otras fuentes distintas de intereses alcanzaron un récord de 25,6 millones en el trimestre y 38,5 millones de dólares en el semestre, con crecimiento interanual de 15 % y 10 %, respectivamente, impulsados por una mayor actividad comercial y un mayor volumen de transacciones.

El índice de eficiencia se mantuvo en niveles sobresalientes de 24,1 % en el segundo trimestre y 25,2 % en el primer semestre, reflejando un crecimiento de los ingresos superior al aumento de los gastos operativos asociados a la expansión del negocio, inversiones en tecnología modernización, y los gastos relacionados con el personal.

La cartera de crédito alcanzó un nuevo máximo histórico de 14.466 millones al 30 de junio de 2026, con alza del 19 % interanual.

La cartera comercial cerró en 13.029 millones (+20 %) y el portafolio de inversiones de Tesorería 1.437 millones (+5 %), fortaleciendo la diversificación geográfica y de riesgo crediticio del Banco.

La calidad de los activos permaneció sólida, con 98,4 % de la cartera clasificada en Stage 1 (etapa 1) al cierre del trimestre.

Las exposiciones en Stage 2 (etapa 2) disminuyeron a 1,1 %, mientras que los créditos Stage 3 (etapa 3) representaron el 0,5 % de la cartera total, con una cobertura de reservas de 1,2 veces.

La base de depósitos alcanzó un nivel histórico de 7.890 millones de dólares, equivalente al 64 % de las fuentes de fondeo del Banco.

Bladex mantuvo una sólida posición de liquidez de 1.922 millones de dólares, equivalente al 13,3 % de los activos totales, y niveles de capital muy por encima de los requerimientos regulatorios, con un índice Tier 1 de Basilea III de 16,6 % y un índice de adecuación de capital regulatorio de 14,3 %.

Fundado en Panamá, Bladex inició operaciones en 1979. Fue el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde está listado desde 1992 y entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

Bladex cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú, lo que le permite impulsar su expansión regional y brindar servicios a su clientela, que incluye instituciones financieras y corporaciones. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Bladex para la difusión de este contenido.