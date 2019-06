Así que sí: en el panorama gastronómico mundial, Suiza no juega en la gran liga, pero cuando se trata de la vida práctica en la cocina, solo hay un campeón del mundo y ese es Suiza.

Suiza al servicio de los pinches de cocina Andrej Abplanalp, Museo Nacional Suizo 16 de junio de 2019 - 11:00 El mundo entero conoce la cocina francesa, la italiana o la china. Aunque no puede decirse lo mismo de la gastronomía suiza, el país alpino es la cuna de inventos que han pasado a la posteridad. De hecho, en todos los rincones del mundo, estos inventos facilitan enormemente la vida de los cocineros. swissinfo.ch publicar regularmente artículos del blog del Museo Nacional Suizo dedicados a temas históricos. Estos artículos están siempre disponibles en alemán y, en general, también en francés e inglés. La cocina suiza probablemente no sea la más famosa del mundo. Sin embargo, el patrimonio culinario del planeta, no sería tan rico sin la aportación de nuestro país. Dicho de otro modo: cocinar sería mucho más complicado. Tomemos el ejemplo del picador de ajos: coloque el diente de ajo dentro, lo presiona y usted dará a su plato ese incomparable sabor mediterráneo. ¿Imagina tener que pelar y picar cada diente con el cuchillo? Un tal Karl Zysset (1907-1998) fue quien inventó este utensilio milagroso. Este mecánico de bicicletas de Lyss (en el cantón de Berna) tenía alma de inventor. La prensa de ajos que concibió a principios de los años 50 se convirtió en todo un éxito comercial en el mundo. Más tarde, este inventor bernés lanzó al mercado otros aparatos, como un escurridor de lechuga y un picador de cebollas. Hoja, film, papel El papel de celofán también sale directamente de un cerebro suizo. Y hoy en día está presente en casi todas las cocinas, no solo para conservar los alimentos, sino también para cocinar la carne a baja temperatura, lo que permite que se mantenga especialmente jugosa. La idea la desarrolló un químico muy creativo de Zúrich, Jacques Brandenberger (1872-1954), que tras graduarse con muy buenas notas en la Universidad de Berna se fue a Francia. Allí, en 1912, inventó el film milagroso que todavía hoy sigue utilizándose. El papel de aluminio es igual de imprescindible en cualquier cocina. Un artilugio que se debe a Heinrich Alfred Gautschi (de Argovia), quien lo patentó en 1905. Este material multifuncional es ideal para envasar y también para cocer a fuego lento alimentos, como el pescado. En la actualidad está presente en todas las cocinas. El rallador y el pelador de verduras Entre los utensilios de cocina otros elementos esenciales son el rallador Bircher y el pelador Rex. A principios del siglo XX, Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867-1939) no solo inventó el “birchermuesli” [muesli Bircher] y una dieta a base de verduras crudas, sino que también imaginó un fabuloso utensilio de cocina: el rallador, que permitía preparar porciones de muesli digeribles. Esta herramienta fue desarrollada en la década de 1920 por Maximilien Bircher-Benner en colaboración con la empresa argoviana Egloff & Co. El rallador, que se ha convertido en un objeto de culto y que tiene un lugar preferente en todas las cocinas del mundo, se sigue produciendo hoy en día. Otro utensilio legendario es el cuchillo pelador Rex. Inventado en 1948 por Alfred Neweczerzal (1899-1959), facilita mucho pelar las verduras. Patatas, zanahorias o pepinos están listos en un abrir y cerrar de ojos gracias a él. Hasta la fecha, en todo el mundo se han vendido más de 50 millones de “pelapatatas” y su éxito parece estar asegurado. Así que sí: en el panorama gastronómico mundial, Suiza no juega en la gran liga, pero cuando se trata de la vida práctica en la cocina, solo hay un campeón del mundo y ese es Suiza.