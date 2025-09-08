Bloque gubernamental de centroizquierda gana elecciones noruegas, escrutado el 54 %
Copenhague, 8 sep (EFE).- El bloque gubernamental de centroizquierda del primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, ganó las elecciones legislativas noruegas de este lunes con el 49,2 % de los votos frente al 46,6 % de la oposición de derecha, escrutado el 54,7 %.
El Partido Laborista fue la fuerza más votada con el 28 %, por delante del xenófobo Partido del Progreso (Frp), con el 24,7 %, y el Partido Conservador, con el 14,4 %, informó la Autoridad Electoral minutos después del cierre de los colegios. EFE
