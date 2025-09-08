Bloque gubernamental de izquierda gana elecciones noruegas, escrutado el 54 %

Copenhague, 8 sep (EFE).- El bloque gubernamental de centroizquierda del primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, ganó las elecciones legislativas noruegas de este lunes con el 49,2 % frente al 46,6 % de la oposición de derecha, escrutado el 54,7 %.

El Partido Laborista fue la fuerza más votada con el 28 %, por delante del xenófobo Partido del Progreso (Frp), con el 24,7%, y el Partido Conservador, con el 14,4 %, informó la Autoridad Electoral minutos después del cierre de los colegios, con los datos del voto anticipado.

Según una proyección elaborada por la televisión pública NRK, el bloque gubernamental obtendría 89 escaños por 80 de la oposición, aunque los laboristas necesitarían el apoyo de más fuerzas del centroizquierda que las dos que lo apoyaron la pasada legislatura.

Los laboristas subirían casi dos puntos respecto a los anteriores comicios de 2021, mientras que el Frp duplicaría votos y se convertiría en la fuerza hegemónica del bloque de derecha.

El Partido Conservador de la exprimera ministra Erna Solberg bajaría seis puntos y obtendría el peor resultado en décadas.

Tanto el Partido Centrista como el Partido de Izquierda Socialista, aliados de los laboristas la pasada legislatura, retrocederían varios puntos: los primeros pasarían del 13,6 al 5,7 %; los rojiverdes, del 7,6 % al 5,5 %.

Las otras dos fuerzas del bloque mejorarían sus resultados: los excomunistas de Rojo subirían unas décimas hasta el 5,4 %, y Los Verdes, más de medio punto hasta el 4,6 %.

El Partido Cristianodemócrata obtendría el 4,1 %, tres décimas más, mientras el Partido Liberal se quedaría en el 3,4 %, por debajo de la barrera mínima, aunque podría obtener algún diputado dependiendo del resultado en algunos distritos.

Los últimos estudios de opinión difundidos el pasado fin de semana daban como ganador al bloque gubernamental con una ventaja de diez escaños, con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Frp y los conservadores.

Los sondeos hasta hace apenas una semana apuntaban a un resultado mucho más igualado, con el Frp apretando a los laboristas.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto sobre el patrimonio. EFE

