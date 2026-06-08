Bloque opositor armenio anuncia que impugnará el resultado de las elecciones

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Ereván, 8 jun (EFE).- El bloque opositor Armenia, del expresidente Robert Kocharián, no acepta los resultados de las elecciones parlamentarias del domingo que permiten al gobernante Contrato Civil formar gobierno en solitario y planea impugnarlos, anunció este lunes el exmandatario.

«Tenemos la intención de impugnar los resultados electorales. Actualmente estamos debatiendo los próximos pasos con nuestros compañeros de la oposición», escribió Kocharián en redes sociales.

Según el exdirigente armenio, los comicios se celebraron «en medio de una fuerte presión por parte de las autoridades, detenciones de miembros de la oposición, un uso sin precedentes de los recursos administrativos e irregularidades electorales».

Insistió en que los próximos pasos de la oposición serían anunciados más tarde, pero adelantó que los detractores del oficialista Contrato Civil no iban a abandonar su lucha.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, Contrato Civil, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

Mientras, el bloque Armenia de Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

A la vez un cuarto partido, la Armenia Próspera del empresario Gaguik Tsarukián, pidió un recuento de votos a la Comisión Electoral en espera de demostrar que ha logrado el 4 % de los apoyos, el mínimo para acceder al legislativo.EFE

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