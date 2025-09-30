Bloque prorruso de Moldavia asegura que buscará justicia en las calles y en los tribunales

Moscú, 30 sep (EFE).- El Bloque Electoral Patriótico (BEP) de Moldavia, el principal rival del partido gobernante Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones del domingo, reiteró este martes que no reconoce los resultados de los comicios y buscará justicia «mediante protesta callejeras y en los tribunales».

«Estas elecciones no pueden considerarse libres ni justas. Se han convertido en una demostración de la arbitrariedad política, la cobardía de las autoridades y el cinismo de la Comisión Electoral Central, que está bajo su control», aseguró el BEP en un comunicado.

Según el bloque, formado por cuatro partidos, las autoridades hicieron campaña incluso el día de las elecciones, utilizando para ello el recurso administrativo.

«Eso no es hacer campaña, es presionar a la gente», según la nota.

Según el BEP, las autoridades «temían al pueblo y lo hicieron todo para tergiversar su voluntad».

«Vamos a luchar por la verdad junto con el pueblo», prometió el bloque.

Según datos oficiales, el PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,16 %, seguido por el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,19 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS, ya que obtuvo el 78,51 % de 276.391 votos emitidos fuera del país.

El partido de la presidenta europeísta Maia Sandu se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 % o 194.999 votos.

Mientras, el BEP salió victorioso en las regiones de Gagauzia y Transnistria.EFE

