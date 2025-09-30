The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bloque prorruso de Moldavia asegura que buscará justicia en las calles y en los tribunales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 30 sep (EFE).- El Bloque Electoral Patriótico (BEP) de Moldavia, el principal rival del partido gobernante Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones del domingo, reiteró este martes que no reconoce los resultados de los comicios y buscará justicia «mediante protesta callejeras y en los tribunales».

«Estas elecciones no pueden considerarse libres ni justas. Se han convertido en una demostración de la arbitrariedad política, la cobardía de las autoridades y el cinismo de la Comisión Electoral Central, que está bajo su control», aseguró el BEP en un comunicado.

Según el bloque, formado por cuatro partidos, las autoridades hicieron campaña incluso el día de las elecciones, utilizando para ello el recurso administrativo.

«Eso no es hacer campaña, es presionar a la gente», según la nota.

Según el BEP, las autoridades «temían al pueblo y lo hicieron todo para tergiversar su voluntad».

«Vamos a luchar por la verdad junto con el pueblo», prometió el bloque.

Según datos oficiales, el PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,16 %, seguido por el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,19 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS, ya que obtuvo el 78,51 % de 276.391 votos emitidos fuera del país.

El partido de la presidenta europeísta Maia Sandu se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 % o 194.999 votos.

Mientras, el BEP salió victorioso en las regiones de Gagauzia y Transnistria.EFE

mos/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR