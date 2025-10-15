Bloque regional de África austral alerta de que el golpe en Madagascar amenaza la paz

1 minuto

Nairobi, 15 oct (EFE).- La Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) expresó este miércoles su «alarma» ante los informes de «un intento de golpe de Estado» en Madagascar, que constituye una «grave amenaza» para la paz, la estabilidad y el orden democrático del país insular.

«La SADC reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar a Madagascar en sus esfuerzos por restaurar la paz, mantener el orden constitucional y salvaguardar la gobernanza democrática», señaló en un comunicado el presidente de Malaui, Peter Mutharika, quien preside el Órgano de la SADC para la Cooperación en Política, Defensa y Seguridad.

Mutharika anunció que el bloque regional -compuesto por dieciséis países y cuya presidencia rotatoria ejerce el hasta ahora presidente malgache, Andry Rajoelina, desde el pasado 17 de agosto- enviará una misión de investigación al país para facilitar un «rápido retorno» al orden constitucional y contribuir a la resolución de la crisis.

pga/pa/vh