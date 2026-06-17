Bloquean el acceso al puente de Brasil donde una joven fue arrojada al vacío sin cuerdas

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São Paulo, 17 jun (EFE).- La Alcaldía de la ciudad brasileña de Limeira bloqueó este miércoles los accesos al puente donde el pasado fin de semana una joven fue arrojada al vacío sin cuerdas desde una altura de más de 30 metros, cuando estaba haciendo puentismo.

Las excavadoras abrieron una zanja para bloquear los accesos irregulares del puente del Esqueleto, aunque la Alcaldía advirtió en un comunicado que la construcción de estructuras permanentes, tales como muros de contención, dependen del Gobierno brasileño.

La joven fallecida el pasado sábado, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, fue lanzada al vacío sin el equipo de seguridad durante un salto de puentismo desde el puente del Esqueleto, situado en una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de São Paulo.

Tres instructores implicados en el suceso fueron arrestados por la muerte de la joven de 21 años y fueron identificados como Vitor de Freitas Gonçalves, Luis Felipe Feliciano Egoroff y Maicon Fernandes Cintra.

En un vídeo de sus testimonios, a los que tuvo acceso la televisión Globo, Egoroff y Cintra reconocieron ser los responsables de colocar y asegurar las cuerdas antes de cada actividad, pero ninguno supo detallar cómo se dividieron las tareas de seguridad y el chequeo previo al lanzamiento de la víctima el pasado sábado.

El abogado que representa al trío de instructores, Rafael Gomes dos Santos, comunicó que interpondrá un recurso para solicitar la liberación de sus defendidos y oponerse a que se tipifique como un homicidio doloso, alegando que los acusados en ningún momento tuvieron la intención de causar la muerte de la joven.

A raíz del accidente, el Gobierno brasileño considera demoler el viaducto, construido inicialmente para funcionar como un ferrocarril, pero que fue abandonado hace más de tres décadas. EFE

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