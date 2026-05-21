Bloqueos de conductores afecta operación de aeropuerto de Cali, tercera ciudad de Colombia

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Cali (Colombia), 21 may (EFE).- Conductores del transporte público bloquearon este jueves las principales vías de acceso a Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, lo que provocó un caos vehicular y demoras en los vuelos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, informó Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La administración aeronáutica aseguró que el «caos vial afecta la operación del aeropuerto» y que personal de control aéreo «está atrapado en los bloqueos» y por esa razón los vuelos han tenido demoras desde temprano.

«Esta mañana amaneció Cali bloqueada en algunas entradas y salidas de la ciudad por parte de empresas transportadoras», denunció el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder Garcés, en un video publicado en su cuenta de X.

Eder aseguró que desplazó a personal de la Secretaría de Movilidad y a la Policía para «atender la situación y recuperar cuanto antes» la circulación habitual en Cali, capital del departamento Valle del Cauca (suroeste).

«Este gobierno escucha y mantiene la disposición al diálogo frente a las preocupaciones del gremio transportador, pero exigimos que las protestas se desarrollen sin bloquear las vías ni afectar a miles de caleños que hoy necesitan movilizarse para trabajar, estudiar y cumplir sus actividades», enfatizó Eder.

Los transportistas exigen a la Alcaldía que escuche sus demandas, que incluyen su preocupación por servicios de transporte piratas, la falta de renovación del parque automotor y la incertidumbre sobre la continuidad de sus rutas tradicionales.

Este sector denuncia que el sistema de transporte masivo no cumple con las necesidades de movilidad de la ciudad y temen que el servicio urbano tradicional desparezca.

Además de los bloqueos de hoy, Cali y el Valle del Cauca sufren desde el pasado martes los efectos del cierre de la carretera a Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, por una protesta de mineros tradicionales que exigen la presencia del gobierno para atender demandas como la garantía de su trabajo.

Según denunció este jueves la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) el cierre de esa vía compromete el ingreso de 7.800 toneladas diarias de alimentos para la producción avícola, tomando en cuenta que el Valle del Cauca concentra el 30 % de la producción nacional de huevos y del 24 % de pollos. EFE

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