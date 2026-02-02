Blue Origin deja de lado el turismo espacial para centrarse en el regreso a la Luna

2 minutos

Miami (EE.UU.), 2 feb (EFE).- Blue Origin, la empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, pausará al menos dos años el programa ‘New Shepard’ centrado en el envío de turistas al espacio, para dedicarse al desarrollo de naves tripuladas para alcanzar la Luna, alinéandose con los objetivos de la NASA.

«Esta decisión refleja el compromiso de Blue Origin con el objetivo nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia lunar permanente y sostenida», informó en un comunicado la compañía.

El sistema de cohetes ‘New Shepard’ ha enviado a 98 personas en 38 vuelos más allá de la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido del espacio, desde su primer vuelo tripulado en 2021, en el que viajó el propio Bezos.

Algunas de las personalidades que tomaron estos vuelos espaciales, de unos diez minutos de duración, son la cantante Katy Perry, el actor William Shatner y el presentador español Jesús Calleja.

Además de fomentar el turismo espacial, a cambio de elevadas sumas de dinero, este programa también ha lanzado más de 200 cargas útiles científicas útiles para investigaciones, indicó el comunicado.

El trasfondo de la suspensión de los lanzamientos es el objetivo de la NASA por regresar a la Luna en el marco del programa Artemis.

La misión Artemis II, prevista para despegar no antes de este domingo, prevé enviar una nave tripulada a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años, mientras que Artemis III, programada para no antes de 2028, supondrá el regreso del ser humano a la superficie lunar.

Aunque originalmente la NASA firmó un contrato con SpaceX para que le proporcionase el aterrizador de Artemis III, el ex administrador interino de la agencia espacial, Sean Duffy, afirmó el pasado octubre que buscaría nuevas propuestas debido a los retrasos de la empresa de Elon Musk.

Blue Origin es una de las principales alternativas para suministrar esta pieza clave para la misión. La compañía fundada por Bezos logró en noviembre un importante éxito cuando recuperó por primera vez la primera etapa del New Glenn, algo que solo había logrado hasta entonces SpaceX. EFE

hbc/ims/seo