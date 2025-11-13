Blue Origin logra capturar con éxito su cohete New Glenn tras despegue e iguala a SpaceX

Miami (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La empresa espacial Blue Origin, del fundador de Amazon, Jeff Bezos, logró este jueves recuperar con éxito su cohete reutilizable New Glenn tras el lanzamiento de la misión Escapade de la NASA a Marte, un hito solo antes logrado por SpaceX, de Elon Musk.

El lanzamiento de la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade), integrada por dos satélites idénticos y transportada por un cohete de Blue Origin, tuvo lugar desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida), a las 15:55 hora local (19:55 GMT).EFE

