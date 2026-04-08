BM: La guerra en Oriente Medio impulsa el estancamiento económico de África subsahariana

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Nairobi, 8 abr (EFE).- La economía de África subsahariana crecerá un 4,1 % en 2026, tres décimas menos de lo estimado el pasado octubre, mostrando un estancamiento impulsado por la guerra en Oriente Medio, que se espera aumente la inflación regional, según un informe del Banco Mundial (BM) divulgado este miércoles.

«La gravedad del impacto del conflicto en África subsahariana dependerá de la duración de las hostilidades, el alcance de sus repercusiones regionales y el nivel de daños a la infraestructura crítica», señaló el nuevo informe semestral del BM sobre la economía de África subsahariana, llamado Actualización Económica de África.

La institución multilateral estimó que el crecimiento de las economías de la región en 2026 se mantendrá en la media de 2025, un 4,1 %, pero alertó de que «los riesgos de una bajada van en aumento».

La situación ha empeorado desde su último informe en octubre, cuando elevó del 4,3 % (abril) al 4,4 % sus estimaciones de crecimiento para la zona entre 2026 y 2027, tras revisar entonces al alza las perspectivas de 30 de los 47 países de la región.

«A corto plazo, los gobiernos deberían destinar los escasos recursos a proteger los hogares más vulnerables», afirmó en un comunicado el economista jefe para África del grupo del BM, Andrew Dabalen.

«Mantener la estabilidad macroeconómica -mediante el control de la inflación y una gestión fiscal prudente- será esencial para capear la crisis actual y preparar a los países africanos para una recuperación más rápida una vez que la crisis remita», añadió.

El crecimiento económico y la creación de empleo en África subsahariana siguen lastrados por «riesgos geopolíticos» como el conflicto en Oriente Medio, pero también por limitaciones estructurales de larga data y abultadas deudas, que superan los presupuestos nacionales de educación o salud.

Esto limita a los Estados para «invertir en las infraestructuras básicas necesarias», una situación agravada por la reducción de la financiación en la ayuda internacional por parte de Estados Unidos y otros países desde 2025.

Además, el organismo anticipa que la inflación alcanzará un 4,8 % en 2026, antes de moderarse hasta un 3,8 % entre 2027 y 2028 e impulsada en gran parte por los efectos de la guerra de Irán. Se situaría así por encima de las predicciones de octubre pasado, cuando estimó que se estabilizaría entre un 3,9 % y un 4 % de 2026 a 2027.

El informe se divulgó mientras numerosos gobiernos africanos apuestan por medidas como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, para protegerse frente a las constantes subidas provocadas por el conflicto de Irán.

Las economías de África son muy vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento. EFE

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