BM dice que las exportaciones afganas suben un 13% pese al cierre fronterizo con Pakistán

3 minutos

Kabul, 23 nov (EFE).- El Banco Mundial afirmó en su último informe que las exportaciones de Afganistán aumentaron un 13% en octubre respecto a septiembre pese al cierre de los pasos fronterizos con Pakistán.

«Las exportaciones de Afganistán registraron una fuerte recuperación en octubre, con un aumento del 13 % intermensual y del 3,7 % interanual, hasta alcanzar los 267 millones de dólares», precisó el informe del Banco Mundial titulado Seguimiento Económico de Afganistán.

«A pesar de la interrupción del comercio con Pakistán por enfrentamientos fronterizos, las exportaciones se redirigieron con éxito a la India y Uzbekistán», añadió el documento.

El informe subrayó además que la creciente demanda de productos agrícolas afganos por parte de los países vecinos y «una inflación interna relativamente baja reforzaron la competitividad, ayudando a compensar las pérdidas derivadas del cierre de la ruta con Pakistán».

Según el informe, la India fue el mayor importador de productos afganos en octubre, recibiendo el 50 por ciento de las exportaciones totales de Afganistán durante ese mes.

Aunque la India no reconoce oficialmente al Gobierno talibán, ambos países han mantenido varios acercamientos en los últimos meses, especialmente vinculados al comercio.

La reciente escalada fronteriza con Pakistán, llevó a Kabul a imponer restricciones a las importaciones paquistaníes y a acelerar la búsqueda de rutas comerciales alternativas para reducir su dependencia del vecino en materia de comercio y tránsito.

La medida llega en plena tensión entre ambos países, que comparten una frontera de 2.600 kilómetros conocida como la Línea Durand. En octubre, enfrentamientos armados a lo largo de esa línea provocaron decenas de muertos y llevaron a la mediación de Catar y Turquía para establecer un alto el fuego, que aún se mantiene de forma precaria.

Los enfrentamientos fronterizos llevaron al cierre por parte de Pakistán de todos los cruces y quedaron cortadas las principales vías de suministro y tránsito comercial de Afganistán, que solo se han reabierto para permitir el paso de refugiados afganos y casos humanitarios.

En cuanto a las importaciones, el Banco Mundial indicó que en octubre también aumentaron un 2% en comparación con septiembre, alcanzando más de 1.100 millones de dólares.

Aunque el informe subrayó que la economía de Afganistán muestra una leve expansión sostenida por una baja inflación y un aumento de los ingresos fiscales, advirtió que el país sigue bajo una fuerte presión debido a varios impactos simultáneos.

Entre ellos, mencionó el regreso masivo de migrantes y refugiados, la grave sequía, los recientes terremotos en provincias del este y el norte, así como interrupciones en los servicios de telecomunicaciones y cambios en las prioridades regionales. Según el organismo, el rápido crecimiento demográfico provocado por los retornados de Irán y Pakistán, sumado a la débil inversión, continúa frenando el avance del ingreso medio. EFE

dlh-mtv/alf