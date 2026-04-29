BNP Paribas cede mayoría de su filial marroquí BMCI a Holmarcom Finance

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Rabat, 29 abr (EFE).- La marroquí Holmarcom Finance Company (HFC) y BNP Paribas firmaron este miércoles un acuerdo para que HFC adquiera el 67 % de la filial marroquí del grupo europeo, Banco Marroquí de Comercio e Industria (BMCI), una operación, sujeta a autorizaciones regulatorias, que se cerrará a finales de 2026.

HFC y BNP Paribas anunciaron en un comunicado conjunto que la operación incluirá una alianza comercial a largo plazo para brindar «servicios complementarios de alto valor» a clientes de BMCI y BNP Paribas en Marruecos.

BNP Paribas reafirmó su compromiso en el reino y acompañará la integración de BMCI en Holmarcom durante la transición.

Holmarcom, accionista histórico de BMCI desde hace más de tres décadas, acelerará su estrategia bancaria fusionando su brazo bancario Crédit du Maroc con BMCI para crear un banco de mayor envergura que genere valor para clientes, empleados y la economía nacional, añadió.

Subrayó que los trabajadores participarán en el proceso, priorizando los intereses de los clientes con continuidad de servicios y calidad.

HFC, con más de 50 años en el mercado financiero marroquí, es un holding integrado en seguros y banca, presente también en Costa de Marfil. EFE

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