Bobby Pulido, la superestrella tejana y la apuesta demócrata por el voto latino en Texas

Alejandra Arredondo

Gonzales (Texas), 24 ene (EFE).- Vestido con su tradicional sombrero vaquero, botas y pantalones de mezclilla, el cantante tejano Bobby Pulido subió al escenario y tomó el micrófono. Aunque entonó su éxito más conocido, ‘Desvelado’, el momento central de la noche no fue musical, sino político: un discurso para presentarse como candidato al Congreso y como una alternativa para los tejanos que, dijo, “están cansados” de la política tradicional.

Pulido, un artista galardonado con dos Grammy y con casi tres décadas de trayectoria, aspira a representar al distrito 15 de Texas —que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, y cuya población es en un 81 % hispana— en la Cámara de Representantes.

Con una imagen de “demócrata conservador”, el cantante busca reconectar con los votantes latinos en Texas, que en los últimos años rompieron décadas de fidelidad al Partido Demócrata y votaron mayoritariamente por el actual presidente, Donald Trump, en las pasadas elecciones presidenciales.

Aunque aún faltan nueve meses para los comicios de meitad de mandato y Pulido deberá superar primero las elecciones internas de su partido, su campaña avanza a paso firme. Desde mediados del año pasado inició una gira de asambleas públicas —a las que bautizó como Ranch Hall— en las que se reúne con ciudadanos en actos que combinan propuestas políticas, música y elementos de la identidad cultural tejana.

Esta semana, una de esas paradas fue en Gonzales, un poblado a las afueras de San Antonio, donde reunió a unas 150 personas un jueves por la noche. Tras exponer sus ideas, Pulido dedicó cerca de media hora a responder preguntas del público, que le cuestionó sobre asuntos como el aborto, la violencia armada y la política migratoria del Gobierno de Trump.

Para Pulido, la incursión en la política está resultando “mucho más difícil” que su carrera musical. “Exige más”, reconoció en entrevista con EFE, aunque aseguró que la política fue su “primer amor”.

“Yo estudié Ciencias Políticas, luego me desvié hacia la música y me fue bastante bien durante 30 años; pero al final estoy haciendo algo que siempre he querido hacer (…) quiero ser un servidor público”, afirmó el tejano, de 52 años. La decisión de lanzar su candidatura —anunciada oficialmente en septiembre pasado, tras concluir su gira de despedida, “Por la Puerta Grande”— la meditó durante “casi un año”.

Aunque aspira a representar a una región y a un electorado que se inclinó hacia el Partido Republicano —el 55 % de los latinos en Texas votó por Trump en 2025, frente a un 30 % en 2016— Pulido es un crítico abierto del mandatario.

“La comunidad hispana vota por las personas, no por los partidos (…) por eso la vemos tan dividida. Hace falta unirnos, y eso es lo que quiero hacer”, señaló.

Durante su discurso en Gonzales, el candidato rechazó el despliegue de agentes migratorios en distintas ciudades del país, así como el uso de aranceles por parte del Ejecutivo y la intervención militar en Venezuela.

A nivel nacional, los latinos muestran un creciente descontento con la gestión del actual Gobierno. Un 70 % de los hispanos desaprueba la manera en que Trump ejerce la Presidencia, según una encuesta del centro de investigaciones Pew publicada en noviembre.

Para que ese descontento vuelva a traducirse en votos para los demócratas, Pulido apuesta por la presencia constante en el territorio. A su juicio, el error del partido —que durante más de un siglo mantuvo el control del distrito 15— fue dar por sentado el respaldo de los votantes.

“El valle del Río Grande antes votaba 80 % demócrata, pero el partido realmente nunca apoyó. Pensaban que la gente siempre iba a votar por ellos, sin importar cuáles fueran sus necesidades”, sostuvo.

Su ideología, explicó, es la de un “demócrata del sur de Texas”: “un demócrata que no mira por encima del hombro a quienes van a misa, tienen armas o aman a su país”. “Se puede amar a este país y, al mismo tiempo, estar en desacuerdo con lo que está pasando”, añadió.

Entre los asistentes al acto en Gonzales estuvo Roy Garza, conductor y residente de San Antonio, quien se definió como una persona “sin fidelidades políticas”.

“Mi candidato es quien pueda hacer lo que sea necesario para sacar el país adelante”, dijo a EFE. “Estados Unidos está muy dividido y solo espero que los políticos hagan lo que dicen que van a hacer”. EFE

