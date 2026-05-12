Bobby Sanabria reivindica a Arsenio Rodríguez en un disco homenaje a la salsa y el mambo

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Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 12 may (EFE).- El nuevo disco de Bobby Sanabria y su Multiverse Band rinde tributo al tresista y compositor cubano Arsenio Rodríguez (1911-1970), ‘el ciego maravilloso’ a quien, según el batería, no se le ha dado el reconocimiento que merece por su aporte a lo que hoy se conoce como salsa, el mambo y las innovaciones que introdujo a las orquestas.

‘Arsenio and Beyond’, grabado en vivo durante un concierto en el teatro del Bronx Music Heritage Center el año pasado, reúne algunas de las composiciones más importantes de Rodríguez, así como piezas que le rinden homenaje, como ‘Arsenio: mulato rumbero’, de Alejandro Rodríguez, o ‘Mambo Diablo’, tributo de Tito Puente (1923-2000) al músico cubano.

La única pieza inédita entre los nueve temas es ‘La fruta’, del percusionista Takao Heisha.

En la década de 1950, Arsenio Rodríguez vivió en el sur de El Bronx. «Para esa época había muchos músicos cubanos viviendo ahí, como Mongo Santamaría, los hermanos de Arsenio, Patato y Ruby Calzado», explicó Sanabria a EFE, al destacar que el músico residió cerca del lugar donde se grabó el disco y compuso ‘El elemento del Bronx’ como tributo a ese distrito.

Con este trabajo, Sanabria busca «rescatar» la figura de Rodríguez, de quien afirma que «está olvidado por la comunidad» de la industria musical.

«Arsenio fue quien codificó todo lo que hoy utilizamos para tocar esta música, que se llama salsa, que realmente es música cubana, pero que desarrollamos en Nueva York, principalmente en la comunidad puertorriqueña, que siempre ha estado a la vanguardia», señaló.

El músico destacó que las contribuciones de Arsenio «son inmensas», al recordar los cambios que introdujo en su septeto.

«Fue el primer director de orquesta que empezó a utilizar la tumbadora (conga) y también el primero en incorporar un piano para tocar la forma fundamental de la salsa, que es el son cubano», agregó.

Sanabria, que también es educador, añadió que el ‘ciego maravilloso’ revolucionó la música al ser uno de los primeros en utilizar más de una trompeta en sus formaciones, cuando el son tradicional se interpretaba con una sola.

«Hay quien dice que Cachao inventó el mambo o que Dámaso Pérez Prado lo inventó, pero fue Arsenio quien es, rítmicamente, el arquitecto de ese estilo. Muchas de esas ideas fueron suyas y otros artistas las desarrollaron después», afirmó.

El baterista señaló que el álbum busca «rectificar» esa falta de reconocimiento mediante arreglos contemporáneos que incorporan técnicas del jazz.

Entre los temas destaca ‘Tumba y bongó’, que abre con un ritmo de palo procedente de la tradición religiosa afrocubana. «Arsenio tenía raíces bantú-congoleñas», apuntó Sanabria.

«Eso es lo interesante de Arsenio, que escribía números con temas africanos y palabras africanas también. Arsenio primeramente se destacó como compositor con un número que se llama Bruca Maniguá, que Miguelito Valdés lo cantó primeramente y lo grabó en los fines de los años 30», comentó.

El álbum incluye también temas como ‘La certera’, ‘La vida es sueño’, ‘Yo nací en África’, ‘No quiero’ y ‘El elemento del Bronx’, interpretados por Gerardo Contino, desde Cuba, y Jennifer Jade Ledesma, desde el Bronx.

Ignacio de Loyola Rodríguez Scull (1911, Cuba) falleció el 30 de diciembre de 1970 en California (EE.UU.) y está enterrado en el cementerio Ferncliff, en el condado de Westchester (Nueva York).

Durante años su tumba permaneció sin lápida identificativa hasta 2012, cuando músicos y promotores impulsaron su reconocimiento.

Una plaza y una calle en el Bronx llevan hoy su nombre. EFE

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