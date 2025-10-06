The Swiss voice in the world since 1935
Boca goleó a Newell’s y alcanzó la cima; River cayó ante Rosario Central

2 minutos

Buenos Aires, 5 oct (EFE).- Boca Juniors goleó por 5-0 a Newell’s Old Boys, mientras que River Plate cayó de remontada por 2-1 en su visita a Rosario Central en la undécima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Con un doblete de Milton Giménez y sendos tantos de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, el equipo dirigido por Claudio Úbeda en reemplazo del titular Miguel Ángel Russo, quien sufre quebrantos de salud, alcanzó lo más alto de la clasificación de la Zona A.

Con 17 unidades, ahora el Xeneize comparte el liderato con Unión, que el viernes perdió por 0-2 a Aldosivi, además de Barracas Central y Estudiantes, que este domingo empataron 1-1 en La Plata.

River Plate perdió por 2-1 ante Rosario Central, que tuvo de nuevo Ángel Di María como figura. Franco Ibarra e Ignacio Malcorra dieron la vuelta a un partido que comenzó ganando el Millonario con un gol de factura netamente colombiana, pues lo marcó Miguel Ángel Borja a pase de Juan Fernando Quintero.

Rosario Central, único invicto del certamen, y el Millonario comparten la cuarta posición con 18 unidades a cuatro del líder Deportivo Riestra, que este lunes completará la jornada con un trascendental duelo ante su escolta Vélez Sarsfield, que tiene 21 puntos.

Lanús, que el sábado derrotó por 2-1 a San Lorenzo, quedó tercero con 20 unidades para dejar a su vencido en la sexta colocación con 16 puntos.

En otros resultados destacados de esta jornada, este domingo Independiente empató 1-1 en su visita a Godoy Cruz, mientras que el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano terminó en igualdad sin abrir el marcador. EFE

