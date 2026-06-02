Boca Juniors oficializa la salida de su entrenador, Claudio Úbeda

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Buenos Aires, 2 jun (EFE).- El argentino Boca Juniors anunció oficialmente este martes la salida del entrenador del primer equipo, Claudio Úbeda, tras poco más de medio año en el cargo y días después de la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores.

«El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo», anunció la institución a través de la red social X.

Además, agradeció al entrenador y a su equipo por «el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club».

La comunicación oficial llega un día después de que la dirección deportiva del club le comunicara al ‘Sifón’ que su contrato, que vence a finales de junio, no sería renovado.

Úbeda había asumido en octubre del año pasado, tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante.

El técnico deja así el cargo tras ocho meses en los que dirigió un total de 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 triunfos, siete empates, ocho derrotas y ningún título.

En ese período, el equipo azul y oro fue eliminado tempranamente del Clausura 2025 y, tras un comienzo prometedor, también quedó fuera de la lucha por el Apertura 2025 tras caer el pasado 9 de mayo ante Huracán en los octavos de final.

En el plano internacional, comenzó con el pie derecho su andar en la Copa Libertadores pero luego, debido a una merma en el rendimiento y dos expulsiones en momentos clave, no logró sostenerse y quedó eliminado el pasado jueves tras caer por 0-1 en La Bombonera ante la Universidad Católica de Chile.

Juan Román Riquelme, presidente del club, buscará ahora a un nuevo entrenador que inicie el próximo 18 de junio la pretemporada con la mira puesta en cambiar de página y lograr algún trofeo en el segundo semestre.

En lo que queda de 2026, Boca disputará la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura de la Liga Profesional local.

El primer partido del Xeneize después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el próximo 22 de julio en La Bombonera ante el chileno O’Higgins por los dieciseisavos de final de la Sudamericana, competición a la que accedió tras quedar tercero en el grupo D de la Libertadores.

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