Boca logra una ajustada victoria como local ante Riestra en el final de la jornada

Buenos Aires, 25 ene (EFE).- Boca Juniors logró este domingo un ajustado triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra y, al igual que River Plate el sábado como visitante por 0-1 ante Barracas Central, comenzó el Torneo Apertura del fútbol argentino con el pie derecho.

En un partido friccionado e intenso, el ‘Xeneize’ se impuso con el tanto convertido por el defensa central juvenil Lautaro Di Lollo, que le permitió al equipo dirigido por Claudio Úbeda festejar ante su público en ‘La Bombonera’.

El mismo resultado había logrado River Plate el sábado como visitante ante Barracas Central por 0-1 con el solitario tanto de Gonzalo Montiel, para que los dos más grandes del fútbol argentino se estrenen con sendas victorias.

En tanto, diferente fue la suerte de los equipos de Avellaneda, porque el viernes Independiente empató 1-1 con Estudiantes de La Plata, San Lorenzo cayó 2-3 de local ante Lanús y el sábado Racing Club perdió por 2-1 en su visita a Gimnasia y Esgrima, en La Plata.

En otros resultados de esta fecha inaugural del Torneo Apertura Vélez Sarsfield venció por 0-1 a Instituto, Talleres se impuso por 2-1 ante Newell’s Old Boys, Belgrano venció por 1-2 a Rosario Central y Argentinos Juniors doblegó sobre el final por 1-0 a Sarmiento de Junín.

El fútbol argentino no tendrá descanso porque este lunes comenzará la segunda jornada que concluirá el jueves en un calendario apretado por la disputa del Mundial de Norteamérica 2026 a mitad de año.

Resultados de la 1º jornada

Jueves 22/1: Aldosivi 0-0 Defensa y Justicia, Banfield 1-1 Huracán, Unión 0-0 Platense, Instituto 0-1 Vélez Sarsfield y Central Córdoba 0-1 Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Viernes 23/1: San Lorenzo 2-3 Lanús, Independiente 1-1 Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza 2-1 Atlético Tucumán y Talleres 2-1 Newell’s Old Boys.

Sábado 24/1: Barracas Central 0-1 River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata 2-1 Racing Club y Rosario Central 1-2 Belgrano.

Domingo 25/1: Boca Juniors 1-0 Deportivo Riestra, Argentinos Juniors 1-0 Sarmiento y Tigre 2-0 Estudiantes de Río Cuarto. EFE

