Boca vs River, un superclásico argentino para salvar el año

Boca Juniors y River Plate se medirán el domingo en La Bombonera en el superclásico del fútbol argentino con la necesidad de salvar el año, tras un 2025 con rendimientos por debajo de lo esperado para dos de los clubes más populares de Sudamérica.

Xeneizes y Millonarios transitaron una campaña para el olvido: estuvieron lejos de celebrar en la Copa Libertadores, fueron eliminados precozmente en el Mundial de Clubes y carecieron de alegrías en el torneo Apertura y la Copa Argentina.

Ambos encaran la penúltima fecha de la fase regular del Clausura como una oportunidad para tratar de llegar a las instancias decisivas y, de paso, complicar al eterno adversario.

Liderado por el mediocampista Leandro Paredes y con el delantero uruguayo Edinson Cavani en duda por lesión, Boca defenderá su feudo (19H30 GMT) un poco más aliviado, con su pase a playoffs casi garantizado al encabezar el Grupo A con 23 puntos.

River, con la presencia de varios campeones del mundo argentinos, como Franco Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, suma 21 unidades y es sexto en la zona B.

Aunque su clasificación a los ocho primeros no parece correr peligro, sí genera preocupación su rendimiento en declive, con apenas una victoria en los últimos seis partidos del Clausura.

– «Que se vayan todos» –

La serie de tropiezos llegó a su pináculo en la fecha pasada, cuando el club de la banda roja cayó en casa 1-0 ante Gimnasia, un revés que detonó el enojo de sus hinchas: «Que se vayan todos, que no quede ni uno solo», gritaron en el Monumental.

«No estamos ajenos a la realidad», aceptó el DT Marcelo Gallardo. Los objetivos en 2025 «no fueron como hubiésemos querido», dijo el miércoles al anunciar la extensión de su contrato hasta fines de 2026.

El Muñeco sumó 14 títulos en su primer ciclo en el Millonario, pero en su regreso, desde agosto de 2024, solo acumuló frustraciones.

Pero el técnico sabe que el superclásico, saldado a favor de River en cuatro de los seis últimos cruces, es una gran oportunidad para renacer: «Es un partido bueno para volver a ser».

El juego más esperado del balompié argentino se presenta además como una pugna vital para garantizar un cupo en la Libertadores 2026, uno de los objetivos máximos de Boca y River cada temporada.

– Libertadores, en la mira –

Para asegurarse uno de los tres boletos disponibles, los colosos de Buenos Aires tienen dos opciones: ganar el Clausura o quedar en las primeras posiciones de la tabla anual.

Boca, segundo con 56 puntos, y River, tercero con 52, luchan por el segundo escalón. El primero se lo aseguró Rosario Central, que abrirá la penúltima jornada el viernes ante San Lorenzo. Quien ocupe la tercera casilla deberá jugar un repechaje.

El historial entre xeneizes y millonarios es ligeramente favorable para los auriazules, que ganaron 92 de 264 cotejos oficiales, contra 88 para los de la banda roja.

–Programa decimoquinta jornada:

-Viernes:

Rosario Central-San Lorenzo

-Sábado:

Racing-Defensa y Justicia

Talleres-Platense

Huracán-Newell’s

San Martín-Lanús

Unión-Barracas Central

-Domingo:

Boca Juniors-River Plate

Sarmiento-Instituto

Banfield-Aldosivi

Tigre-Estudiantes

Atlético Tucumán-Godoy Cruz

-Lunes:

Gimnasia La Plata-Vélez Sarsfield

Deportivo Riestra-Independiente

Independiente Rivadavia-Central Córdoba

Argentinos Juniors-Belgrano

–Posiciones:

Grupo A

– Pts J G E P GF GC

1.Boca Juniors 23 14 6 5 3 24 12

2.Unión 23 14 6 5 3 20 13

3.Central Córdoba 22 14 5 7 2 16 10

4.Barracas 21 14 5 6 3 18 16

5.Estudiantes 21 14 6 3 5 16 15

6.Banfield 20 14 6 2 6 14 19

7.Belgrano 19 14 4 7 3 13 10

8.Tigre 19 14 4 7 3 13 11

9.Racing 19 14 5 4 5 14 13

10.Defensa y Justicia 19 14 5 4 5 14 16

11.Huracán 19 14 5 4 5 9 12

12.Argentinos 18 14 5 3 6 15 12

13.Ind. Rivadavia 12 14 2 6 6 12 17

14.Aldosivi 12 14 3 3 8 8 16

15.Newell’s 11 14 2 5 7 11 22

Grupo B

– Pts J G E P GF GC

1.Rosario Central 30 14 8 6 0 18 7

2.Riestra 27 14 8 3 3 18 10

3.Lanús 26 14 8 2 4 16 11

4.Vélez Sarsfield 25 14 7 4 3 19 10

5.San Lorenzo 22 14 6 4 4 12 10

6.River Plate 21 14 6 3 5 20 13

7.San Martín SJ 18 14 4 6 4 10 11

8.Talleres 17 14 4 5 5 8 12

9.Sarmiento 16 14 4 4 6 10 15

10.Gimnasia LP 16 14 5 1 8 9 16

11.Atlético Tucumán 15 14 4 3 7 14 18

12.Instituto 15 14 3 6 5 8 15

13.Independiente 12 14 2 6 6 12 13

14.Platense 12 14 2 6 6 12 21

15.Godoy Cruz 11 14 1 8 5 9 16

