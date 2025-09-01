The Swiss voice in the world since 1935

Boca y River ganan sus partidos, mientras que Racing e Independiente siguen en el sótano

Buenos Aires, 31 ago (EFE).- Boca Juniors y River Plate lograron este domingo sendos triunfos ante Aldosivi en Mar del Plata (0-2) y San Martín de San Juan (2-0), para seguir en lo más alto de sus respectivas zonas tras disputarse de forma casi completa la séptima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

A primer turno de este domingo, Boca encadenó su tercera victoria en fila tras doce sin conseguir triunfos al imperase por 0-2 ante Aldosivi con los goles de cabeza del juvenil Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

De esta manera, el Xeneize dirigido por Miguel Ángel Russo quedó tercero en la Zona A con 12 unidades, uno detrás del escolta Central Córdoba, el sábado derrotó 2-0 a Estudiantes, y a dos del líder Barracas Central, que el viernes se impuso 1-2 ante Newell’s Old Boys en Rosario.

River Plate, en tanto, no tuvo una buena actuación pero le alcanzó para doblegar ante su público en el estadio Monumental por 2-0 a San Martín de San Juan con los goles del juvenil Santiago Lencinas y Maximiliano Salas.

De esta manera, el Millonario conducido por Marcelo Gallardo es líder la Zona B con 15 puntos, uno por delante de Vélez Sarsfield, que el sábado goleó por 3-0 a Lanús, y con dos de ventaja sobre Deportivo Riestra, que este domingo se impuso por 0-1 ante Talleres en Córdoba.

En otros resultados el sábado el interzonal clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán terminó empatado en cero, mismo resultado que registró el viernes Independiente en su visita a Córdoba ante Instituto para seguir antepenúltimo, misma posición en la que quedó Racing Club en el otro grupo, luego de perder 2-3 ante Unión.

Además el partido entre Sarmiento y Rosario Central del sábado fue suspendido al término del primer tiempo por las condiciones climáticas y el anegamiento del campo de juego, mientras que este lunes completarán la jornada: Gimnasia ante Atlético Tucumán y Platense frente a Godoy Cruz.

El certamen argentino retomará su acción en quince días luego de la última doble fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica del año próximo.

– Resultados de la séptima jornada

Viernes 29/8: Newell’s Old Boys 1-2 Barracas Central, Banfield 1-0 Tigre e Instituto 0-0 Independiente.

Sábado 30/8: San Lorenzo 0–0 Huracán, Central Córdoba 2-0 Estudiantes, Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors, Sarmiento 0-0 Rosario Central (suspendido) y Vélez Sarsfield 3-0 Lanús.

Domingo 31/8: Aldosivi 0-2 Boca Juniors, Talleres 0-1 Deportivo Riestra, Defensa y Justicia 2-1 Belgrano, River Plate 2-0 San Martín de San Juan y Racing Club 2-3 Unión.

Lunes 1/9: Gimnasia-Atlético Tucumán y Platense-Godoy Cruz. EFE

fca/laa

