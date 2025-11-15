Boeing debe pagar 28 millones a una víctima de un accidente aéreo

afp_tickers

1 minuto

En el primer juicio civil sobre el accidente de un avión de Ethiopian Airlines, un juez de Estados Unidos determinó el miércoles que Boeing debe pagar 28,45 millones de dólares a la familia de una víctima india que iba en el vuelo.

El caso involucra a los sobrevivientes de Shikha Garg de Nueva Delhi, quien murió en el accidente ocurrido en marzo de 2019.

El juicio en un tribunal federal de Chicago comenzó el 3 de noviembre.

Tras dos horas de deliberación, el jurado resolvió un pago de 10 millones de dólares por el dolor de la pérdida, otros 10 por el sufrimiento y dolor de Garg, y otras compensaciones.

«Aceptamos con gusto el veredicto», dijo Soumya Bhattacharya, el viudo de Garg, a la AFP.

La demanda se deriva del accidente de un avión Boeing 737 MAX que se estrelló seis minutos después de despegar de Adís Abeba hacia Nairobi.

Los familiares de 155 víctimas presentaron demandas entre abril de 2019 y marzo de 2021.

A principios de noviembre, Boeing llegó a un acuerdo con otro demandante por este mismo caso. El monto de ese acuerdo fue confidencial.

jmb/mlm/mvl7mr