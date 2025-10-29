Boeing pierde 5.339 millones en un trimestre, lastrado por nuevo retraso con el avión 777X

Nueva York, 29 oct (EFE).- El fabricante de aviones estadounidense Boeing reportó este miércoles pérdidas de 5.339 millones de dólares en el tercer trimestre, lastrado por un nuevo retraso en el calendario de entrega del modelo 777X, que ahora sitúa en 2027.

Las pérdidas se debieron en su mayor parte a un cargo de 4.900 millones derivado de los ajustes en las fechas de certificación del 777X, y aún así fueron un 14 % menores a las del mismo tramo de 2024, que ascendieron a 6.174 millones, según un comunicado.

El máximo ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, encargado de encauzar la compañía tras años de crisis, dijo que «el retraso en el calendario del 777X ha supuesto un contratiempo, (pero) el avión sigue consiguiendo buenos resultados en las pruebas de vuelo».

El 777X debía haber entrado en servicio en 2020, pero se ha retrasado varias veces debido a problemas técnicos en la cadena de suministro y en la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Boeing se ha visto plagada por fallos técnicos en los últimos años después de dos accidentes mortales, así como por la pandemia de covid-19, y más recientemente por huelgas de trabajadores que reclaman mejores condiciones.

Ortberg señaló que Boeing se centra «en la seguridad y la calidad» y ha alcanzado hitos en su «recuperación», como lograr un flujo de caja positivo y acordar con el regulador estadounidense aumentar la producción mensual del modelo 737, de 38 a 42 unidades.

La empresa registró unos ingresos de 23.270 millones en el trimestre, un 30 % más interanual, que atribuyó a la mejora en el comportamiento operativo y el mayor volumen de entrega de aviones comerciales, un total de 160, la cifra más alta desde 2018.

La división comercial representó unos ingresos de 11.00 millones, también derivados de 161 pedidos netos en el trimestre, mientras que la división de defensa, espacio y seguridad facturó 6.902 millones gracias a contratos con gobiernos, incluyendo el de EE.UU.

Los resultados no tuvieron una buena acogida en bolsa y las acciones de Boeing caían en torno al 5 % este miércoles. Desde el inicio del año, su valor ha remontado un 20 %. EFE

