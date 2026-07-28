Boeing recorta sus pérdidas un 31 % hasta junio, lastrado por el Air Force One

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Nueva York, 28 jul (EFE).- El fabricante aeroespacial estadoundiense Boeing redujo sus pérdidas en el primer semestre de 2026 hasta 448 millones de dólares, frente a los 648 millones del mismo periodo del año anterior, una mejora interanual del 31 %, mientras sigue avanzando en su recuperación pese al impacto de programas con costes adicionales como el nuevo Air Force One.

La compañía informó este martes en un comunicado de que sus ingresos entre enero y junio alcanzaron los 46.777 millones de dólares, un 11 % más que los 42.245 millones del primer semestre de 2025, impulsados principalmente por un aumento de las entregas de aviones comerciales.

En el segundo trimestre, Boeing registró una pérdida neta de 428 millones de dólares, frente a los 612 millones del mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos crecieron un 8 %, hasta 24.560 millones de dólares.

Los resultados trimestrales se vieron afectados por un cargo de 280 millones de dólares relacionado con el programa VC-25B, los dos aviones Boeing 747-8 destinados a convertirse en los próximos Air Force One.

La empresa indicó que el coste adicional responde a una mayor inversión en recursos de producción y certificación, y mantiene su previsión de entregar la primera aeronave en 2028.

La división de aviones comerciales elevó sus ingresos semestrales un 10 %, hasta 20.954 millones de dólares, tras entregar 314 aeronaves, un 12 % más que un año antes.

Solo en el segundo trimestre las entregas alcanzaron 171 unidades, frente a 150 en 2025, mientras Boeing continúa aumentando la producción del 737 MAX hasta una ritmo de 47 aviones al mes.

La cartera de pedidos de la compañía alcanzó un récord de 715.261 millones de dólares al cierre de junio, con más de 6.200 aviones comerciales pendientes de entrega. EFE

jco/rcf