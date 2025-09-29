The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bogotá, Ciudad de México y San Juan premiados con galardones de innovación iberoamericana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Madrid, 29 sep (EFE).- Representantes de Bogotá, Ciudad de México, San Juan, Montevideo y Sao Paolo recogieron este lunes en Madrid los premios de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) a la Innovación Iberoamericana 2025.

La consejera TIC de Bogotá, Diana Celis, recogió el primer premio otorgado a la capital colombiana por ‘Chatico’, un asistente virtual de inteligencia artificial que ha gestionado más de seis millones de conversaciones, con un 98 % de resolución automatizada y tres millones de usuarios.

Además, la UCCI le dio el segundo premio a ‘C5 del agua’ de Ciudad de México, que «reinventa la gestión hídrica mediante sensores, monitoreo satelital e inteligencia artificial», y el tercero se lo llevó San Juan por ‘Concierge Empresarial’, que «agiliza el emprendimiento en la ciudad, acercando el gobierno a quienes emprenden, simplificando trámites y activando negocios desde lo local».

Por su parte, el cuarto premio fue para Montevideo y su iniciativa ‘Simplificación del acceso a la normativa de construcción e implantación’ que abre la normativa urbana a la IA, y el quinto se lo llevó la capital financiera brasileña con ‘Smart Sampa’, que convierte el dato y la videovigilancia inteligente en herramientas clave para fortalecer la seguridad ciudadana y la acción pública coordinada.

Los galardones fueron entregados durante el Foro Iberoamericano de Innovación Pública Local de la UCCI, inaugurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (copresidente de UCCI), y que se celebra hoy en la capital española.

Los premios ponen en valor el potencial de las ciudades como motores de la innovación y el uso de la tecnología para impulsar transformaciones y servicios al ciudadano. EFE

ime/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR