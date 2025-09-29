Bogotá, Ciudad de México y San Juan premiados con galardones de innovación iberoamericana

Madrid, 29 sep (EFE).- Representantes de Bogotá, Ciudad de México, San Juan, Montevideo y Sao Paolo recogieron este lunes en Madrid los premios de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) a la Innovación Iberoamericana 2025.

La consejera TIC de Bogotá, Diana Celis, recogió el primer premio otorgado a la capital colombiana por ‘Chatico’, un asistente virtual de inteligencia artificial que ha gestionado más de seis millones de conversaciones, con un 98 % de resolución automatizada y tres millones de usuarios.

Además, la UCCI le dio el segundo premio a ‘C5 del agua’ de Ciudad de México, que «reinventa la gestión hídrica mediante sensores, monitoreo satelital e inteligencia artificial», y el tercero se lo llevó San Juan por ‘Concierge Empresarial’, que «agiliza el emprendimiento en la ciudad, acercando el gobierno a quienes emprenden, simplificando trámites y activando negocios desde lo local».

Por su parte, el cuarto premio fue para Montevideo y su iniciativa ‘Simplificación del acceso a la normativa de construcción e implantación’ que abre la normativa urbana a la IA, y el quinto se lo llevó la capital financiera brasileña con ‘Smart Sampa’, que convierte el dato y la videovigilancia inteligente en herramientas clave para fortalecer la seguridad ciudadana y la acción pública coordinada.

Los galardones fueron entregados durante el Foro Iberoamericano de Innovación Pública Local de la UCCI, inaugurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (copresidente de UCCI), y que se celebra hoy en la capital española.

Los premios ponen en valor el potencial de las ciudades como motores de la innovación y el uso de la tecnología para impulsar transformaciones y servicios al ciudadano. EFE

