Bogotá acoge el congreso internacional de la FIDH del 27 al 31 de octubre

1 minuto

París, 30 sep (EFE).- Bogotá será sede de la 42º edición del congreso mundial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) que se celebrará del 27 al 31 de octubre y que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

En un comunicado, la FIDH, cuya sede está en París y que agrupa a 188 organizaciones, explicó que escogió la capital de Colombia para su congreso trianual por ser un país «que está en medio de un proceso de paz, pero que se enfrenta a una violencia persistente».

«Ello ilustra a la vez los desafíos y las oportunidades» que se abren en áreas como «la justicia climática, las migraciones y los derechos de las personas más vulnerables», dijo la organización.

Bajo el título ‘Actuar por un mundo duradero, en favor de los derechos universales y las sociedades justas’, el congreso reunirá a activistas proderechos humanos procedentes de África, Europa, Oriente Medio y las Américas.

Entre las principales temáticas, destacan la defensa de la democracia y la consolidación de la paz; la lucha contra el populismo y las violencias sexuales basadas en el género; la desinformación; el combate a la corrupción y la guerra contra la droga; y el crimen organizado. EFE

atc/cat/vh

