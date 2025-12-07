Bogotá enciende la Navidad con un minicarnaval de más de 1.000 artistas

Bogotá, 7 dic (EFE).- Más de 1.000 artistas de diferentes barrios de Bogotá convirtieron este domingo una de las principales avenidas de la ciudad en el escenario de un minicarnaval que hace parte de las actividades del comienzo de la Navidad en la capital colombiana.

Ni la lluvia ni el frío pudieron quitarle el ánimo a los artistas que se entregaron al público que los aplaudió en el recorrido que llevó a la caravana multicolor desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá.

Comparsas, batucadas, carrozas y personas disfrazadas -algunas en zancos- desplegaron todas sus habilidades en el recorrido, que hace parte de las 670 actividades de ‘La Navidad es Cultura’, que se desarrollarán por toda la ciudad hasta el 23 de diciembre, por gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En el colorido desfile destacaron colectivos y agrupaciones de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, La Candelaria, Teusaquillo y Puente Aranda, con propuestas cargadas de color, arte, diversidad y tradiciones.

Al final del recorrido, en la Plaza de Bolívar, la música corrió por cuenta del Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

La Navidad en Bogotá también se trasladó a estaciones y portales de Transmilenio y se transformó en un gran escenario de encuentro donde el arte, la música y las expresiones culturales se convierten en herramientas para invitar a la ciudadanía a apropiarse y a cuidar este espacio.

Estas actividades hacen parte de la programación de ‘La Navidad es Cultura 2025’, una temporada cargada de diversión, magia y espectáculos para habitantes de Bogotá y turistas de todas las edades.

A partir del 13 de diciembre, los habitantes y visitantes de Bogotá podrán disfrutar de otros grandes espectáculos inmersivos y gratuitos que se desarrollarán en la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal, entre otros lugares. EFE

