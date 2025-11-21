Bogotá lanza campaña para frenar peleas, origen del 40 % de los homicidios en la ciudad

Bogotá, 21 nov (EFE).- Una campaña promovida por la Alcaldía de Bogotá y divulgada por canales de televisión y radio apela a la «calma antes del disparo» para reducir las peleas en la ciudad, que son el origen de cuatro de cada diez homicidios en la capital colombiana.

El proyecto, lanzado este mes, denominado ‘Un segundo antes’, pretende bajar la cifra de delitos y homicidios. Según datos de las autoridades, entre enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 242 asesinatos asociados directamente a peleas, muchas de ellas originadas en situaciones cotidianas.

«Un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Respira. Piensa. Detente», es el mensaje de la campaña con la que se busca crear conciencia ciudadana sobre la importancia de controlar las emociones y detenerse antes de reaccionar con violencia.

Las cifras indican que el 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública, especialmente los fines de semana entre las 6:00 p.m. y la medianoche, coincidiendo con escenarios de fiesta y elevado consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

«Pensar antes de actuar salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y hasta la propia. Cuando alguien en intolerancia social atenta contra la vida de otra persona, este hecho de inmediato lo convierte en un criminal», aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, citado en un comunicado de su despacho.

Restrepo aclaró que este tipo de homicidios no están relacionados con organizaciones criminales, sino con conflictos entre familiares, amigos o vecinos.

La campaña incluye, además, espacios de sensibilización en diferentes barrios de la ciudad y operativos en lugares de alta afluencia de personas. EFE

