Boiko Borisov, el populista que domina la política búlgara sin ser jefe de Gobierno

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Varna (Bulgaria), 16 abr (EFE).- Boiko Borisov, el veterano ex primer ministro que ha marcado la política búlgara durante los últimos 15 años, se reivindica como una figura clave en el rumbo europeo del país balcánico, aunque simboliza también para sus críticos un sistema plagado de corrupción y clientelismo.

El líder del partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) sigue siendo con 66 años una pieza central en el tablero político del país más pobre de la Unión Europea (UE), incluso sin ocupar formalmente el cargo de primer ministro desde 2021.

Su trayectoria muestra una notable capacidad para mantenerse en el poder presentándose como un socio indispensable, ya que su GERB ha sido el partido más importante en los últimos tres lustros, pese a la creciente contestación social y política.

Exbombero, karateca y guardaespaldas del último líder comunista, Todor Zhivkov, y del ex primer ministro Simeón de Sajonia-Coburgo, Borisov dio el salto a la política tras ganar notoriedad como secretario general del Ministerio del Interior (2001-2005) y como alcalde de Sofía (2005-2009).

En 2009 accedió por primera vez a la jefatura del Gobierno, cargo que ocuparía en tres mandatos (2009-2013, 2014-2017 y 2017-2021), lo que lo convierte en el primer ministro que más tiempo estuvo en el poder desde la vuelta a la democracia.

Borisov, de retórica populista, construyó una imagen de «hombre fuerte» y cercano al ciudadano común, lo que le valió el apodo de Batman, y destacó por impulsar proyectos de infraestructuras y por mantener una línea claramente proeuropea y euroatlántica.

El político ha sostenido que sin su influencia Bulgaria no habría culminado hitos como su entrada en el espacio Schengen en 2025 ni su incorporación a la eurozona en 2026, además de asegurar financiación europea clave a través del Plan de Recuperación.

Sin embargo, su figura está asociada a un modelo de poder que sus detractores califican de clientelar y que han permitido a su formación tener incluso en sus horas más bajas más del 20 % de los votos.

Borisov sigue defendiendo el papel de su partido como garante de la estabilidad y del rumbo europeo de Bulgaria, incluido su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa.

A lo largo de los años, ha sido acusado de mantener vínculos con oligarcas influyentes, especialmente con el empresario y político Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por corrupción.

Esta relación ha sido resumida por parte de sus críticos como el ‘modelo Borisov-Peevski’, símbolo de la supuesta fusión entre el poder político y el económico, y estuvo en el centro de las últimas protestas anticorrupción del pasado diciembre.

En dos ocasiones, en 2013 y 2020, dimitió debido a las protestas populares, aunque ha logrado regresar al poder o mantener su influencia sin que las acusaciones y los escándalos le pasasen factura.

Desde 2021, su partido ha ganado varias elecciones legislativas, pero la fragmentación parlamentaria ha impedido formar gobiernos estables y en diciembre el gobierno que encabezaba el GERB dimitió por nuevas manifestaciones contra la corrupción y la elevada inflación.

Pese a no ser primer ministro, Borisov ha sido decisivo en la formación de los últimos ejecutivos mostrando una capacidad para pactar con formaciones de distinto signo.

En 2023 selló una inesperada coalición con sus rivales reformistas proeuropeos, aunque el acuerdo se rompió poco después y en 2025 impulsó un gobierno tripartito aún más complejo y frágil, que terminó cayendo tras nuevas protestas antes de la entrada del país en la eurozona en 2026.

La trayectoria de Borisov ha estado marcada por numerosos escándalos, como el de 2020, cuando se difundieron fotos de su dormitorio con lingotes de oro, dinero en efectivo y un arma, que él reconoció como reales pero atribuyó a un montaje político de sus adversarios.

En 2022 fue detenido brevemente en una investigación por presuntos delitos de corrupción de la Fiscalía Europea, pero quedó en libertad sin cargos.

También fue vinculado al llamado «Barcelonagate», un caso de presunto blanqueo de capitales para comprar una lujosa mansión en la capital catalana a una modelo y que fue archivado en 2023.EFE

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