Bolaños: El derecho a la manifestación durante la visita del papa «está garantizado»

2 minutos

Luxemburgo, 5 jun (EFE).- El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo este viernes que «el derecho a la manifestación está garantizado» en referencia a las protestas convocadas por entidades independentistas ante la visita del papa León XIV por el uso del castellano en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona.

«El derecho a la manifestación está garantizado. No me preocupa en el sentido de que es una expresión más de una democracia abierta, plural, como en nuestro país y, por supuesto, nada de eso puede ni siquiera rozar lo que va a ser un éxito indiscutible como es la visita del papa a nuestro país», dijo Bolaños en Luxemburgo a su llegada al consejo de ministros de Justicia de la UE.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, se sumó esta semana al llamamiento que hicieron algunas entidades independentistas como la Assamblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural para que el próximo sábado por la tarde haya una concentración con ‘esteladas’ mientras tiene lugar la bendición del punto más alto de la catedral barcelonesa por haberse elegido el castellano y no el catalán para la misma.

Bolaños calificó de «acontecimiento histórico» que el pontífice visite España, ya que será el primer país de la UE que visite, y sostuvo que su país «se ha volcado para que sea un éxito».

«Deseamos que sea un éxito la visita, tanto para el santo padre como también para la imagen de España, porque queremos dar esa imagen de un país moderno, abierto», manifestó.

Y puso en valor que el presidente español, Pedro Sánchez, dijera que el papa es «un referente moral» por su opinión sobre los asuntos que más importan al planeta, como es la guerra, como es la defensa del derecho internacional, como es la defensa de los derechos humanos y también cómo se ha de tratar a los migrantes».

«En esas cuestiones que son fundamentales, el gobierno de España y el papa están completamente alineados, porque es aceptar y dar dignidad a los migrantes que vienen de fuera de nuestro país y también apostar por la paz y por el derecho internacional», añadió.

El rey Felipe VI y la reina Letizia recibirán al papa a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas del sábado 6 de junio, cuando comience un viaje por diversas ciudades de España que se prolongará hasta el próximo viernes 12 de junio. EFE

mas/ahg/alf

(vídeo)