Bolaños: En el sumario del caso Leire «no hay nada» que demuestre que Sánchez lo sabía

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Luxemburgo, 5 jun (EFE).- El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostuvo este viernes en Luxemburgo que el sumario del caso sobre las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez «establece que no hay nada, absolutamente nada» que demuestre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera conocimiento de ello.

«Yo aquí no prejuzgo nada, tendrán que ser los tribunales quienes decidan, pero en el sumario, con toda claridad, se establece que no hay nada, absolutamente nada (…) que nos lleve a pensar que el presidente tenía algún conocimiento de una persona que utilizaba su nombre probablemente para darse importancia», dijo Bolaños a su llegada al consejo de ministros de Justicia de la UE en Luxemburgo.

Bolaños añadió además que el presidente Sánchez «es una persona íntegra» que «cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad pone pie en pared y, de manera muy contundente, expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer una irregularidad».

Con respecto a las peticiones del Partido Popular para que se convoquen elecciones, el ministro sostuvo que éste «lleva pidiendo elecciones ocho años, que es tanto como el tiempo que lleva Pedro Sánchez en (la sede de la presidencia del Gobierno, el palacio de la) Moncloa» y apuntó que las legislaturas «duran cuatro años».

Y en relación a la petición por parte un sector de la militancia del Partido Socialista, entre los que se encuentran el exlíder madrileño Juan Lobato o el exministro Ramón Jáuregui, de la convocatoria de un congreso extraordinario, señaló que el PSOE «es un partido democrático» que «decide todos sus órganos de dirección y todos sus líderes a través de primarias».

«No obstante, cuando llegue el momento habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera, cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga», manifestó. EFE

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