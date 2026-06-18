Bolaños defiende que el Gobierno avanza la agenda legislativa pese a presión de sus socios

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Estrasburgo (Francia), 18 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este jueves que el Gobierno está avanzando en su agenda legislativa y el Parlamento sigue «haciendo su trabajo» pese a la presión de sus socios para que convoque elecciones ante los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo.

«Con independencia del ruido que cada día tenemos, el Gobierno sigue gobernando y el Gobierno consigue apoyos en el Parlamento para seguir avanzando con su agenda legislativa», defendió Bolaños en declaraciones a EFE desde Estrasburgo (Francia), donde este jueves firmará la adhesión de España al Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de la abogacía.

El ministro aseguró que hace esta labor «con trabajo, con esfuerzo y con diálogo» porque, aunque «complejo», se trata de «el Parlamento que votaron los españoles» y en él se están tramitando asuntos como una norma de cribados neonatales, la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia y la prohibición de las terapias de conversión en la comunidad LGTBI, que irán próximamente a voto en pleno.

En la misma línea, recalcó la inversión de 18 millones de euros por parte del Gobierno para evitar los sesgos de género en las investigaciones sanitarias, la apuesta por una gigafactoría de inteligencia artificial «que va a ser una referencia en toda Europa» o la publicación de una convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales.

Preguntado sobre si teme que los socios pudieran acabar sosteniendo una posible moción de censura, Bolaños dijo que por el momento nadie la ha presentado y cuestionó que una eventual iniciativa en este sentido lograra reunir suficientes apoyos.

«Obviamente, una moción de censura en la que participan la derecha y la ultra derecha, el Partido Popular y Vox, es absolutamente tóxica para todos los demás y nadie quiere estar en esa ecuación», apuntó. EFE

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