Bolaños dice la que fragata española enviada a Chipre «forma parte de una misión europea»

Bruselas, 6 mar (EFE).- El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostuvo este viernes en Bruselas que la fragata española enviada este jueves a Chipre «forma parte de una misión europea, formada por socios europeos», y recordó que ya se encontraba en el mar Báltico.

«Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como Chipre y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española», dijo Bolaños a los medios a su llegada a un Consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea.

Cuestionado sobre si esta decisión debería haber pasado por el Congreso de los Diputados, como reclamó hoy el Partido Popular, el ministro volvió a repetir que se trata «de una misión europea que está formada por socios europeos, por barcos y fragatas que son europeos en apoyo a un país europeo», sin aclarar si esta medida debería haberse sometido al trámite exigido por la oposición.

El PP advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no puede poner en peligro la vida» de los militares españoles sin la autorización del Congreso, por lo que le exigió que someta a la Cámara el envío de un buque de guerra a Chipre.

El ministro también quiso aclarar que la fragata ‘Cristóbal Colón’, que ayer se dirigió a Chipre en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, «ya estaba en el mar Báltico, en el seno de una misión» con el buque francés y «con otras flotas de otros países y otras fragatas de socios europeos». EFE

