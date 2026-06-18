Bolaños insiste en pedir «tiempo y confianza» para Zapatero y la justicia tras declaración

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Estrasburgo (Francia), 18 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, insistió este jueves en pedir «tiempo y confianza» para el sistema judicial y para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración ante el juez en la víspera, en el marco del caso Plus Ultra.

«El presidente Zapatero ha pedido dos cosas, tiempo y confianza, y yo creo que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen eso. Por eso vamos a dar tiempo a esta investigación», dijo Bolaños a EFE desde Estrasburgo (Francia), donde se disponía a firmar la adhesión de España al Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de la abogacía.

La declaración de Zapatero «no ha logrado desvirtuar» los «indicios racionales de criminalidad» en su contra, según el juez que le investiga en el caso Plus Ultra, que sin embargo rechazó este miércoles dictar medidas cautelares contra él al no apreciar riesgo de fuga.

Para el ministro, el criterio del magistrado en la decisión de no dictar medidas cautelares es «bastante razonable», y arguyó que no sería «fácilmente explicable» imponer una medida así a «una persona tan notoria que tiene una protección policial las 24 horas en todos los países del mundo».

«Está más que garantizada su disposición y la colaboración que está llevando a cabo con la justicia», añadió.

Bolaños recalcó que la investigación del caso Plus Ultra está «en un momento muy embrionario» y apuntó a que, aunque «mucha gente (…) ya ha condenado o ya ha absuelto» a Zapatero, será la justicia la que irá «aclarando todas las circunstancias».

El ministro aplaudió también que el expresidente del Ejecutivo haya dado al juez una autorización universal «para que pueda investigar en cualquier lugar del mundo cualquier patrimonio con toda transparencia».

«Me parece un elemento que ha de tenerse en cuenta», señaló. EFE

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