Bolaños pide en Bruselas más cooperación judicial entre Estados miembros de la UE

Bruselas, 6 mar (EFE).- El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió este viernes en Bruselas más cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea (UE) y un mayor acceso a pruebas digitales.

«Tenemos que tener una posición que sea común de todos los países para facilitar la cooperación judicial, para que podamos tener esa posibilidad de tener acceso a pruebas digitales que son fundamentales hoy en la lucha contra el crimen», explicó Bolaños, que organizó esta mañana un desayuno de trabajo junto a su homólogo francés, Gérald Darmanin, y otros socios europeos antes del Consejo de ministros de Justicia de la UE.

En la reunión se tratarán diversos temas como el apoyo del bloque comunitario a Ucrania en su guerra con Rusia, así como el rol de los abogados y la abogacía en Europa, que «ha de ser siempre de defensa del derecho, del derecho, de los derechos humanos y también de los derechos individuales».

El ministro español también puso en valor el régimen jurídico de España de cara a personas con discapacidad, una posición que, aseguró, «está alineada con los estándares internacionales más avanzados en esta materia».

«España acaba de modificar su propia Constitución, el artículo 49, para tener en cuenta los derechos de las personas con discapacidad y también tenemos una ley novedosa, de vanguardia, de 2001, donde la autonomía, la voluntad de las personas con discapacidad, es clave», afirmó. EFE

