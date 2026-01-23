Bolaños propone crear una red europea de fiscales de menores

Nicosia, 23 ene (EFE).- El ministro de Justicia de España, Félix Bolaños, propuso este viernes crear una red de fiscales europeos de menores, siguiendo el ejemplo español, para luchar así con mayor eficacia contra la delincuencia juvenil y ver al mismo tiempo alternativas a penas de prisión para los jóvenes.

A su llegada a la reunión informal de ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) en Nicosia, Bolaños destacó que España «ya tiene una especialización en materia de menores», lo que incluye secciones de menores dentro de los tribunales, con jueces especializados y la fiscalía de menores.

«Por tanto, creo que es importante que esa buena práctica, esa especialización, se amplíe a todos los países de la Unión», aseguró Bolaños en declaraciones a EFE antes del encuentro informal.

«Voy a proponer en la reunión informal de ministros que se cree una red europea de fiscales de menores, es decir, que todos los países europeos tengan una fiscalía de menores como tiene España», anunció el ministro.

De esta forma, aseguró Bolaños, se podrá «luchar con mayor eficacia contra los delitos transnacionales que son cometidos por menores», es decir, jóvenes de entre 14 y 18 años de edad.

El objetivo es «poner en común las mejores prácticas» que tengan los países europeo «para poder actuar con eficacia contra estos delitos cometidos por menores, viendo alternativas a lo que es la prisión de estas personas cuando cometen delitos», agregó.

Bolaños mencionó este contexto los llamados «agentes tutores» que existen en España, o sea, policías muy vinculados a centros educativos, como colegios y institutos, que están muy especializados y formados.

Estos agentes -precisó el ministro- «conocen la realidad de los menores», por lo que tienen capacidad de «detectar todos los delitos que pueden ir cometiendo los menores, trabajan en la prevención y también en la lucha contra ese delito».

Otros temas de la reunión de hoy en Chipre, explicó Bolaños, son la recuperación de activos relacionados con el delito transnacional y el retorno de bienes culturales, de patrimonio histórico y de patrimonio cultural de los países, ilegalmente sustraídos. EFE

