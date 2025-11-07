Bolaños reafirma ante Eurojust su voluntad de reforzar la cooperación judicial en la UE

Bruselas, 7 nov (EFE).- El ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recalcó este viernes a la Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) la voluntad de España de reforzar la cooperación judicial dentro de la Unión Europea.

«Bolaños ha reiterado el firme compromiso de España con Eurojust y la voluntad de seguir impulsando la cooperación judicial en la Unión Europea. También ha destacado el papel de liderazgo de nuestro país para fortalecer la cooperación judicial con terceros países, especialmente con los latinoamericanos», informó en un comunicado el Ministerio.

Bolaños se reunió hoy en La Haya con el presidente de Eurojust, Michael Schmid, y con la directora ejecutiva de Europol, Catherine de Bolle.

El primer encuentro se centró «en la cooperación judicial entre estados y las vías para potenciar el papel de este organismo, que coordina la lucha de las autoridades judiciales nacionales contra la delincuencia transfronteriza grave y organizada en Europa y terceros países», indicó el Ministerio de Justicia.

A continuación, Bolaños se reunió con la máxima responsable de Europol, la agencia de la UE que ayuda a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo.

El titular español destacó «la importancia de reforzar la coordinación entre Eurojust y Europol para afrontar retos comunes como la adaptación a un entorno tecnológico en rápida evolución, la protección y el acceso a los datos, y la cooperación con terceros países», concluyó el Ministerio. EFE

