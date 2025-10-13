Bolaños se declara «sorprendido» por las críticas del PP a la Ley de Eficiencia Judicial

Luxemburgo, 13 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se declaró este lunes «sorprendido» por las críticas del Partido Popular a la Ley de Eficiencia Judicial, que consideró «fundamental para modernizar la justicia» y recordó que esa formación política no se opuso a la ley cuando se discutió en el Parlamento.

A su llegada a un Consejo de ministros de Justicia en Luxemburgo, Bolaños reaccionó a la posición expresada recientemente por el PP, que asegura que esa norma provoca inseguridad jurídica y el bloqueo de la justicia y que ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y para el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales.

El ministro español consideró que la Ley de Eficiencia Judicial, que fue aprobada el pasado enero, es «fundamental para modernizar la justicia en nuestro país» y que ha implicado cambiar una planta judicial de 1835.

«Casi dos siglos después hemos llevado a cabo una reforma verdaderamente estructural», señaló.

En particular, explicó Bolaños, se ha cambiado de los juzgados unipersonales a los tribunales de instancia, con secciones especializadas y con la reforma «se pretende que haya menos litigios, que haya menos litigiosidad, que las personas lleguen menos al pleito y que allí donde se pueda alcanzar un acuerdo se alcance».

Recordó que esa fue precisamente «una parte en la que estuvimos de acuerdo todos en la Comisión del Parlamento» y que el PP «no se opuso».

«Por eso me extraña que ahora plantee algún tipo de crítica, porque no se opuso», dijo el ministro. «De hecho, el último ministro de Justicia del PP ha dicho públicamente que está muy a favor de esta parte de la ley, que son las medidas alternativas de solución de conflictos».

«Por tanto, me sorprende enormemente esta crítica del Partido Popular», añadió.

Lo que se debe hacer desde las administraciones, consideró el ministro, «es fomentar que haya más acuerdos extrajudiciales para evitar colapsar los juzgados con pleitos innecesarios que se pueden evitar con acuerdos».

El PP ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Justicia y para el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales.

Esa formación argumenta que la ley está provocando inseguridad jurídica, bloqueo de la Justicia, dificultades entre los operadores judiciales y disparidades interpretativas de la norma, precisamente por haber establecido a estos MASC como requisito de procedibilidad obligatorio previo a la interposición de demanda. EFE

