Bolaños ve razonable que no se retire el pasaporte a personas «notorias» como Begoña Gómez

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Estrasburgo (Francia), 18 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, dijo este jueves que la decisión de no aplicar medidas cautelares al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «es razonable» y confió en que se aplique un criterio similar para una persona «notoria» como la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

«Estamos esperando esa resolución y vamos a ver en qué sentido se celebra. Creo que ayer en (…) la declaración del presidente Zapatero el propio juez ya estableció un criterio bastante razonable (para) una persona tan notoria que tiene una protección policial las 24 horas en todos los países del mundo», dijo Bolaños desde el Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).

«Una medida cautelar no sería fácilmente explicable porque obviamente está más que garantizada su disposición y está más que garantizada la colaboración que está llevando a cabo con la justicia», añadió.

El juez Juan Carlos Peinado debe decidir si adopta medidas cautelares contra Begoña Gómez como le pide la acusación popular, que reclama para ella y los otros dos procesados -su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado. EFE

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