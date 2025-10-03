Boletera Fullpass pide reunión con Gobierno mexicano tras acusaciones por incumplimento

3 minutos

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- La empresa de boletaje Fullpass pidió este viernes reunirse con funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, que el miércoles sugirió a los consumidores que eviten la compra de boletos para futuros eventos de la compañía, tras un problema con la cancelación del evento Afterlife en marzo.

En un comunicado, la firma señaló que busca deslindarse de responsabilidades sobre la suspensión del espectáculo, decisión atribuida a la marca organizadora, y expresó su disposición a atender los casos pendientes de reembolso.

Fullpass aseguró que en los últimos cuatro años ha vendido más de 212.000 boletos para 221 eventos, con incidentes en apenas el 0,01 % de las operaciones.

Argumentó que en cancelaciones como la de Afterlife, las fallas no siempre recaen en la boletera, sino en marcas, promotores o artistas.

“Desafortunadamente, la empresa boletera es la que debe asumir las consecuencias”, apuntó.

La compañía reconoció que la devolución de entradas por el concierto cancelado presentó irregularidades debido a factores técnicos relacionados con los métodos de pago. Entre ellos, señaló compras con tarjetas no nominativas, plásticos vencidos, pagos hechos con tarjetas de terceros y casos de boletos adquiridos mediante revendedores.

De los 27.000 boletos vendidos para Afterlife, Profeco ha registrado 265 quejas por falta de reembolso. De estas, 40 han sido conciliadas y 217 permanecen en proceso, mientras el resto se encuentran en desistimiento o archivo provisional.

La empresa admitió que un error de comunicación interna llevó al envío de correos incorrectos a los afectados, lo que generó molestia e impidió una coordinación efectiva con Profeco.

Como respuesta, dijo haber acordado con la autoridad la instalación de una mesa de negociación, la habilitación de un correo específico y una línea telefónica para atender los casos pendientes.

Fullpass sostuvo que la mayoría de los asistentes ya recibió su reembolso, que que seguirá conciliando “con quienes resultaron afectados” y que estos hechos “nos hacen aprender cómo mejorar nuestros procesos internos y la comunicación con los usuarios”.

La compañía difundió además un mensaje público dirigido a quienes aún no han sido reembolsados, en el que ofreció disculpas por los retrasos, afirmó que su equipo trabaja en la resolución de cada caso y pidió contactarlos a través de los canales oficiales: el número de WhatsApp 981 133 8920 y el correo hola@fullpass.mx. Hasta ahora, la Profeco no ha emitido comentarios adicionales sobre la respuesta de la empresa. EFE

csr/jmrg/enb