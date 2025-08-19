Bolivia, país invitado en feria gastronómica española

2 minutos

Alicante (España), 19 ago (EFE).- Bolivia será este año el país invitado en la Feria Alicante Gastronómica, que aspira a reunir a unas 80.000 personas en esta ciudad de la costa mediterránea española entre los próximos días 3 y 6 de octubre.

Los ‘superalimentos’ de la quinoa, el cacao beniano, el arroz pre amazónico y el orégano cultivado a más de 3.000 metros de altura cobrarán un especial protagonismo en esta cita, con la participación de la prestigiosa chef boliviana Camila Lechin y el ingeniero de alimentos Gustavo Shock, ‘Tapeke’.

Lechin es la chef del restaurante HAPO de Santa Cruz (Bolivia), primera cocinera boliviana incluida en el ’50 best chef’ de Iberoamérica por la revista Fine Dining Lovers, una de las publicaciones más influyentes del continente.

Esta cocinera, que se ha formado en diferentes países y ha trabajado, entre otros restaurantes, en El Bulli con Ferràn Adrià, ha creado una cocina que fusiona vanguardia y tradición boliviana, siempre bajo el respeto al producto local y con la sostenibilidad como bandera.

Una de las citas más esperadas será la presentación del plato típico de las regiones orientales de Bolivia, el majadito, que se presenta en la Feria como “¿Es la paella mal hecha?”, elaborado con arroz, carne, huevo, yuca y plátano frito.

Durante la feria se realizará una Cata de Vinos de Altura únicos en el mundo y se mostrarán otros productos bolivianos, como el cacao amazónico.

Esta edición contará también con la estrecha colaboración de la Academia Boliviana de Gastronomía y del Vino así como de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y por la Fundación Hugo Landívar Cuéllar.

Alicante Gastronómica se ha marcado como objetivo superar la afluencia del pasado año, de 78.000 personas.EFE

ams/mar