Bolivia anuncia la visita de la reina Letizia por los 40 años de la cooperación española

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La Paz, 6 may (EFE).- La reina Letizia visitará Bolivia en junio con motivo de la conmemoración de los 40 años de la cooperación española en el país suramericano, informó este miércoles el ministro boliviano de Exteriores, Fernando Aramayo.

«La reina Letizia llega en el mes de junio. Estamos terminando de afinar las fechas», indicó en un encuentro en La Paz con corresponsales de prensa internacional.

El canciller explicó que un «equipo de avanzada» ya ha estado en Bolivia «para poder ver toda la logística» y «la arquitectura» para recibir a la reina «en ocasión de esta conmemoración».

Aramayo indicó que están «muy contentos» por el anuncio y resaltó que la visita del rey Felipe VI en marzo pasado fue «afectuosa y cálida».

En esa ocasión, el monarca se reunió con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y con empresarios españoles y bolivianos, y también visitó el Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

En las cuatro décadas de cooperación, España ha donado a Bolivia más de 1.500 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) y ha centrado su apoyo a áreas como el agua y saneamiento, promoción de la mujer e igualdad de género, educación, salud y protección del patrimonio histórico, según información de la embajada española.

Por otra parte, el canciller boliviano indicó que el viaje que tenía previsto hacer Paz en junio a algunos países europeos posiblemente se traslade a noviembre para «empalmar» la visita con la XXX Cumbre Iberoamericana, que se efectuará el 4 y 5 de ese mes en Madrid.

Aramayo explicó que él sí viajará a España el próximo mes para «hacer los preparativos» para la futura visita de Paz a ese y otros países europeos, como Alemania, Francia y Bélgica, con los que Bolivia busca establecer «una agenda económica comercial, más allá de la política y diplomática» que también «es fundamental».

Según el ministro, el presidente tenía «un conjunto de compromisos» internacionales que atender, pero «le está dando prioridad a la agenda interna nacional», algo que consideró «adecuado», teniendo en cuenta la actual coyuntura conflictiva del país. EFE

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