Bolivia busca fortalecer su «prestigio internacional» en reunión con Gobierno de Israel

3 minutos

La Paz, 9 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia confirmó que el canciller Fernando Aramayo se reunirá este martes con autoridades de Israel para avanzar «en el restablecimiento pleno» de las relaciones diplomáticas, rotas desde octubre de 2023, dentro de una estrategia para reconstruir el «prestigio internacional» del país y fortalecer sus vínculos externos.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado de prensa que Aramayo se encuentra en Washington y «sostendrá un encuentro con el embajador del Estado de Israel para avanzar en el proceso de restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambos países».

«Esta misión forma parte de la estrategia de política exterior impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, centrada en la reconstrucción del prestigio internacional de Bolivia, la apertura de nuevos espacios económicos y el fortalecimiento de alianzas que beneficien directamente al país y a nuestro connacionales en el exterior», dice la nota.

Este paso, señala el comunicado, «reafirma la voluntad del Gobierno boliviano de superar decisiones del pasado y de reconstruir vínculos que aporten oportunidades reales en tecnología, innovación, cooperación y seguridad».

«El restablecimiento del diálogo con el Estado de Israel se inscribe en una política exterior más abierta, moderna y estratégica, orientada al generar resultados concretos para Bolivia y a consolidar relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación», añade el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Según información difundida por la Cancillería israelí en la víspera, en la reunión participarán Aramayo y el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, y se espera que firmen «un acuerdo para renovar las relaciones» bilaterales.

También estará presente en el evento el ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, según la misma fuente.

El ministerio israelí mencionó que un día después de que Paz fuera elegido presidente de Bolivia, en la segunda vuelta realizada en octubre pasado, el ministro Sa’ar conversó por teléfono con el entonces mandatario electo y le transmitió el deseo de Israel de abrir un «nuevo capítulo» y de «renovar plenamente» las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar «agresiva y desproporcionada» la ofensiva militar de ese país contra la Franja de Gaza y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

A principios de este mes, el Gobierno de Paz anunció que retiró el requisito de visa para visitantes de siete países, incluido Israel.

La exigencia de visado a los ciudadanos de Israel para entrar a Bolivia fue dispuesta en 2014, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), al considerar que ese país es un «Estado terrorista» por sus ataques en Gaza.

Rodrigo Paz ha señalado que su Gobierno priorizará relaciones internacionales con países «que tengan la democracia como principio» y busca «poner a Bolivia en el mundo». EFE

