Bolivia conmemora el Año Nuevo Chino con un desfile de dragones, leones y artes marciales

3 minutos

La Paz, 21 feb (EFE).- Decenas de bolivianos aficionados a la cultura china junto a residentes del país asiático conmemoraron este sábado, en La Paz, el Año Nuevo Chino con un gran desfile en el que se exhibieron dragones, leones y demostraciones de artes marciales que marcaron el inicio de un nuevo ciclo.

La concentración se realizó en la residencial zona de Obrajes, en la ciudad sede de los órganos Legislativo y Ejecutivo bolivianos, y reunió a decenas de instructores y estudiantes de artes marciales chinas como el kung fu, wushu y tai chi chuan, además de exfuncionarios diplomáticos bolivianos en China y representantes de la comunidad asiática.

El desfile llamó la atención de los transeúntes, que quedaron asombrados con los dragones de danza. Estas figuras, que conforman la estructura del animal, dependen de un equipo de varias personas que sujetan las varas que les dan forma para realizar movimientos ondulantes.

Otro bloque estuvo conformado por los leones de danza, representados mediante trajes multicolores del animal, cada uno animado por dos personas, que se movían al ritmo de la percusión.También participó un grupo de niños que lucían trajes típicos y un sombrero característico hecho de bambú.

En la cultura china, los leones son símbolos de protección que se colocan en el ingreso de templos o restaurantes, mientras que los dragones están asociados con el agua, símbolo de prosperidad y fluidez en la vida, explicaron algunos asistentes.

La actividad se complementó con la participación de grupos de estudiantes de artes marciales que, durante el recorrido, replicaban movimientos y golpes sincronizados de las técnicas aprendidas.

«En La Paz no hay muchos residentes chinos, somos muchos amantes de la cultura china, que nos hemos reunido el día de hoy, de la cultura china en general y de las artes marciales, hemos aprendido mucho de ellos», dijo a EFE la secretaria de la Asociación Boliviana de Wushu y maestra de tai chi, Cecilia Pinedo.

Pinedo indicó que el pasado 17 de febrero se efectuó la transición del Año Nuevo Chino y el respectivo paso «del año de la serpiente al año del caballo de fuego», uno de los eventos más importantes del país asiático.

La maestra de artes marciales mencionó que esta celebración dura aproximadamente 15 días y que entraña una serie de prácticas para «despedirse del ciclo que pasó y recibir con mucha fuerza el año que llega».

Algunas de las costumbres principales están relacionadas con la limpieza de los hogares como representación de renovación y con deshacerse de las cosas viejas para dar paso a otras nuevas.

Además, es costumbre que en China, la noche anterior al Año Nuevo, se realice una cena familiar que suele prepararse entre todos, así como el regalo de dinero a los niños y solteros, además de las visitas a parientes y amigos, explicó Pinedo.

«La cultura es la memoria de un pueblo, es la fuerza de un pueblo, es la identidad, cosmovisión (…) la mejor forma (de conocer) es a través de la cultura», explicó a EFE el excanciller boliviano y presidente de la Asociación Nacional de Wushu, Fernando Hunacuni.

El calendario chino es lunar, por lo que la celebración del Año Nuevo suele darse en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno que, en el caso del hemisferio sur, ocurre el 21 de diciembre.

El evento de esta jornada fue respaldado por la Alcaldía de La Paz, en el marco de los 40 años del establecimiento de las relaciones bilaterales entre Bolivia y China. EFE

grb/jrh

(foto) (video)