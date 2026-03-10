Bolivia cumple su primer entrenamiento con la mira puesta en la repesca ante Surinam

La Paz, 10 mar (EFE).- La selección de fútbol de Bolivia inició este martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra su preparación para el encuentro ante su par de Surinam, de la repesca para el Mundial 2026, sin sus principales figuras y con un grupo conformado mayormente por jugadores del campeonato local.

La sesión de entrenamiento se realizó en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, donde el plantel efectuó tareas de acondicionamiento físico, tiros al arco y circuitos con balón.

«(Estamos) ya enfocados en lo que va a ser este mes, un mes lindo, con presión linda, con una ansiedad (mayor) conforme pasen los días», dijo a los periodistas el experimentado portero Carlos Lampe.

También mencionó que el grupo de futbolistas está concentrado en «lo más importante» de sus vidas y que la posibilidad de clasificar a un Mundial después de 32 años es un objetivo en el que se piensa a diario.

Lampe afirmó que todos los futbolistas están concentrados en enfrentar primero a Trinidad y Tobago, rival del domingo y que será la despedida de la Verde de su público, para luego viajar a México, sede del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA.

«Ahora (hay que) enfocarse en lo que va a ser el partido del domingo, que nos va a servir mucho, por más de que no estemos con el equipo completo», indicó el guardameta del Bolívar de La Paz.

Bolivia enfrentará a la selección caribeña sin sus principales figuras, como los mediocampistas Miguel Terceros, del Santos brasileño, y Ramiro Vaca, del Wydad Casablanca marroquí, quienes junto a otros «extranjeros» se acoplarán al grupo recién en Monterrey (México).

El portero de 38 años adelantó que, una vez en la sede de la repesca, la Verde jugará algunos partidos con equipos locales que servirán para afinar el engranaje para enfrentar a Surinam a finales de este mes.

«Estamos preparados mentalmente, físicamente vamos a llegar bien; emocionalmente tenemos que trabajar, la selección es joven y son partidos duros para jugar», mencionó Lampe.

Por su parte, el delantero Víctor Ábrego, futbolista del The Strongest de La Paz, mostró su disposición de «ganarse un puesto» en el once de Villegas en esta etapa de preparación.

Villegas llamó el lunes a 28 futbolistas para la repesca mundialista, sin incluir al goleador histórico de la Verde, Marcelo Martins Moreno, quien salió del retiro de casi dos años a mediados de febrero para fichar por Oriente Petrolero de Santa Cruz, con la esperanza de estar entre los elegidos del seleccionador.

El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo. EFE

