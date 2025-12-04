Bolivia da la bienvenida a la época navideña con una caravana de artesanos y comerciantes

La Paz, 3 dic (EFE).- Vestidos de Papá Noel, el Grinch, de duendes, pastores o muñecos de nieve, miles de comerciantes y artesanos llenaron este miércoles de color y alegría las calles de La Paz en un desfile con el que se inauguró la temporada navideña en esta ciudad de Bolivia.

La Caravana Navideña, organizada por la Federación Departamental de Ferias Navideñas Casco Urbano Central, recorrió las principales calles del centro histórico de La Paz, la sede del Gobierno y el Parlamento bolivianos.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo a EFE que con la caravana, en la que participan unos 5.800 artesanos y comerciantes, se ingresa «de lleno a la Navidad, a la fiesta de la familia».

«Los momentos que pasamos no son de los mejores, son momentos difíciles, pero los bolivianos nos damos la mano, nos abrazamos y vamos a salir adelante», sostuvo Arias, en alusión a la crisis económica que afronta el país.

Todos los años, estos artesanos y comerciantes, distribuidos en 65 sectores, instalan en el Parque Urbano Central de La Paz una feria o mercadillo navideño donde ofrecen adornos, pesebres artesanales y regalos, entre otros productos, además de vender comida callejera.

La mayoría de las feriantes son mujeres, llamadas localmente ‘caseras’, muchas de ellas cholitas, las emblemáticas aimaras paceñas que para el desfile de esta jornada no dudaron en combinar sus tradicionales polleras y sombreros bombines con elementos como gorros de Papá Noel o de duendes.

La caravana es una invitación para que la ciudadanía les visite en la feria, explicó a EFE Graciela Márquez, dirigente del Sector ‘Maruja Choque’, cuyos integrantes iban vestidos de Papá y Mamá Noel.

«Invitamos a que nos vengan a comprar. Las ‘caseritas’ venden (artículos) de todo precio, al alcance del bolsillo», afirmó Márquez.

En el mismo bloque estuvo Eva Calderón, quien expresó a EFE su deseo de que las familias disfruten la caravana.

«Esperamos que todas las familias bolivianas pasen una linda Navidad, aunque la situación económica está un poco regular, pero queremos alegrar a toda la ciudadanía, más que todo motivar a los padres de familia que siempre acuden con sus hijos», manifestó Calderón.

La caravana partió desde la avenida Montes, en la zona norte de la ciudad, y recorrió las principales avenidas del centro histórico de La Paz hasta llegar al campo ferial.

Pingüinos, osos polares, galletas de jengibre, velas, conejos, ovejas, bastones de caramelo o soldados de ‘El Cascanueces’ fueron algunos de los disfraces que lucieron los feriantes.

Algunos de los bloques participantes estuvieron precedidos por carros alegóricos decorados según la temática elegida e iban acompañados con bandas de músicos o con altavoces para bailar canciones navideñas como ‘Joy to the world’, ‘Jingle Bells’, ‘El burrito sabanero’. ‘Campana sobre campana’, o los villancicos tradicionales andinos.

A su paso por las calles, los feriantes obsequiaron caramelos al público que acudió a ver el desfile.

Dentro de la agenda municipal por las fiestas de fin de año, este viernes está prevista la actividad llamada ‘Navidad Mágica en La Paz’, en la que se prenderán las luces de un árbol navideño de 30 metros de altura y de un pesebre en escala real. EFE

